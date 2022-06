El CV Sant Pere i Sant Pau guanya 5 de 6 partits al Campionat d'Espanya Júnior

Els cooperativistes van acabar tretzens

El CV Sant Pere i Sant Pau va completar la seva primera participació en el Campionat d'Espanya Júnior amb nota el darrer cap de setmana a A Coruña. Els cooperativistes van guanyar cinc dels sis partits que van jugar i van quedar en tretzena posició d'entre els 21 equips que van participar.

Els de Sant Pere i Sant Pau van viatjar amb un equip format per Martí Navarro, Nahuel Ossola, Lluís Cote, Mario Peña, Iván Sánchez, Adrián Tocados, Álex Llerena, Pablo Gimeno, Víctor Ibáñez, Crístian Rodríguez, Guillem Mirambel, Pere Font, Xavier Fresquet i Luke Belda. Aquests dos últims jugadors van tenir rotacions amb el primer equip i, durant el passat mes d'abril, van brillar amb la selecció espanyola sub 20. Els vermells van tenir el suport tècnic de Nenad Dimitrievski i Vlado Stevovski per participar a A Coruña en el que va ser la seva primera participació d'aquesta categoria.



Tot i que l'equip cooperativista va vèncer el Campionat de Catalunya contra el Barça, la competició no seria gens fàcil i ho van patir des del primer dia. Els tarragonins van haver d'esforçar-se de valent per guanyar el primer partit, el CUV Alcorcón es va posar 2-0, però els cooperativistes van aconseguir posar el 2-3 al final, una remuntada marca de la casa. Aquell mateix dia van patir l'única derrota del campionat, els de Dimitrievski i Stevovski van caure per 3-1 contra el CV Valencia, l'equip que es va acabar per coronar-se campió de la competició. Els vermells van guanyar amb facilitat contra el CV Melilla en l'últim partit del grup de quatre, però el triple empat per 2-1 amb el CUV Alcorcón i el CV Valencia va sortir desfavorable per als de Sant Pere i Sant Pau i van acabar la fase regular en tercera posició. Aquesta plaça al grup va enviar als cooperativistes a la segona fase on es disputava la classificació entre la tretzena i la vint-i-quatrena posició.

En aquesta segona fase, el CV Sant Pere i Sant Pau va marxar imbatut, primer va vèncer al Parla Voley per un còmode 3-0, després va superar al CV Sant Martí amb un altre 0-3. Finalment, contra el Servigroup Benidorm els cooperativistes es van assegurar la tretzena posició aguantant la remuntada dels valencians per acabar amb un complicat 2-3.

Més enllà de la classificació final, els cooperativistes van realitzar un torneig a un gran nivell només cedint un partit. Si els desempats s'haguessin donat d'una altra manera i els de Dimitrievski haguessin lluitat per les primeres posicions, qui sap fins on haurien arribat.

El que està clar és que la generació de joves esportistes del CV Sant Pere i Sant Pau ha realitzat una gran temporada que s'ha completat al Campionat d'Espanya i més d'un es guanyarà un lloc al primer equip en un futur.