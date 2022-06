Els interessats ja les poden recollir a les oficines del Nou Estadi

Actualitzada 01/06/2022 a les 20:01

El Nàstic de Tarragona posa a disposició les entrades per afrontar el partit de play-off que es disputarà aquest diumenge.



Tothom qui vulgui fer el desplaçament, sigui soci o no soci, si viatja a Vigo amb el Nàstic o pel seu compte, podrà recollir l'entrada del partit a les oficines del Nou Estadi Costa Daurada. L'entitat grana assumirà al 100% del cost de les entrades, així que les persones interessades a assistir a Balaídos per veure el duel entre el Nàstic i el Racing de Ferrol aquest diumenge a les 18.00 hores ja poden recollir les seves entrades gratuïtament.Per a les persones interessades en el desplaçament, el Nàstic ofereix el viatge en autocar per 30 euros més el cost de la pernoctació si és necessària.Aquesta es realitzarà en un hotel situat a 2 km de l'estadi amb habitacions des de 67, 45 o 40 euros segons les necessitats de la persona.