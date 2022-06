El Nàstic jugarà el primer partit de 'play-off' sense Javi Bonilla

El sorià va ser l'únic dels jugadors apercebuts en veure una groga dissabte, la resta passarà net a l'eliminatòria

Actualitzada 31/05/2022 a les 21:03

El Nàstic de Tarragona ja té el camí preparat per viatjar a Vigo, però Raúl Agné no podrà comptar amb un dels seus jugadors estrella, Javi Bonilla està sancionat i no podrà jugar el primer partit de play-off contra el Racing de Ferrol.

El Nàstic es jugava l'entrada a l'ascens el passat diumenge contra l'Alcoyano, però, de forma paral·lela, també es jugava un partit diferent. Fins a set jugadors del primer equip estaven a una targeta groga de perdre's un els partits més importants de la temporada. El Nàstic va guanyar amb un solitari gol de Pablo Fernández i es va classificar patint, però aguantant el joc net per no veure cap targeta groga més.

L'alerta groga era important, Joan Oriol i Ribelles sumaven 9 amonestacions, Edgar, Pol Domingo i Pedro del Campo en sumaven 4 i Marc Trilles també tenia 9, però el jugador es va quedar sobre la gespa a causa d'una petita lesió a l'isquiotibial que ja ha superat. Javi Bonilla després d'una entrada va ser l'únic que va veure una targeta groga en tot el partit.

Segons la normativa, tots els jugadors que disputen el play-off passen a aquesta eliminatòria nets de targetes, és a dir, que tots tornen a tenir 0 grogues en el marcador i l'única manera de perdre's un hipotètic segon partit per sanció seria en cas d'expulsió.

D'aquesta manera, el Nàstic va evitar el que podria haver sigut una catàstrofe, perquè podia haver perdut peces essencials en tots els punts de l'onze titular grana. Això sí, Raúl Agné perdrà un jugador important, Javi Bonilla no és per res el pitxitxi de l'equip amb 7 gols. El sorià no podrà estar disponible per prestar la seva precisió en jugades a pilota aturada ni tampoc podrà complir el paper de revulsiu de luxe per part d'Agné. El jugador tindrà la seva oportunitat de participar en el play-off d'ascens si el Nàstic aconsegueix vèncer al Racing de Ferrol en primera ronda. Aquesta seria l'única baixa de l'equip si no hi ha cap d'última hora. Trilles i Becerra, que es van perdre el darrer partit, estan disponibles de cara al partit de diumenge.

Segons la normativa oficial de la fase d'ascens, el Nàstic està obligat a guanyar l'enfrontament si vol jugar la final. En aquesta eliminatòria a partit únic no hi ha tanda de penals així que, en cas d'empat en els noranta minuts de joc, el partit aniria a la pròrroga i, si l'empat persisteix, l'equip millor posicionat durant la lliga regular passarà de ronda. En aquest cas, el Racing de Ferrol, com a tercer classificat del grup 1, seria el beneficiat i passaria de ronda.