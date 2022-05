El Nàstic es jugarà l'ascens contra el Racing de Ferrol a Balaídos

Els de Raúl Agné se situen a dos partits de l'objectiu, una situació impensable el passat mes de gener

Actualitzada 30/05/2022 a les 22:38

El Nàstic de Tarragona jugarà el primer partit deld'ascens a l'estadi de Balaídos, temple del Celta de Vigo. La decisió de la RFEF anunciada ahir provoca que els aficionats del Racing de Ferrol també hauran de desplaçar-se per veure el partit tot i que el seu estadi també estava disponible.

La temporada del Nàstic continuarà aquest diumenge a les 18.00 hores en un camp de Primera Divisió, un estadi amb capacitat per 29.000 aficionats. La trajectòria de l'equip aquesta temporada ha sigut de vertigen, amb alts i baixos i tirabuixons similars a una muntanya russa del territori i més d'un aficionat encara està paint que la victòria contra l'Alcoyano va posar als d'Agné en una posició impensable el passat mes de gener.



En aquell moment, el Nàstic va reprendre la temporada després d'un final d'any 2021 amarg amb la derrota contra l'antic Llagostera. En aquell moment, els grana es trobaven dotzens a cinc punts deli van sacsejar el mercat d'hivern per obtenir resultats com més aviat millor. Tot i això, el problema de no guanyar fora de casa i, sobretot, la falta de gol, van condemnar l'equip i, malgrat merèixer més d'una victòria, van sumar dos empats. Finalment, l'equip es va veure al precipici després de perdre contra l'Andorra una freda tarda de dimecres.

A dos punts del descens i amb el projecte trontollant, el Nàstic va enllaçar una ratxa de cinc victòries i un empat que el va col·locar de nou a la lluita per l'ascens a un punt del play-off.

El Nàstic va vèncer els rivals més difícils, com era l'Algeciras, el RM Castilla i el FC Barcelona B en aquell moment, però va començar una nova ratxa negativa punxant contra els més assequibles com el Costa Brava i el Sanluqueño al Nou Estadi. En vuit partits, el Nàstic només va guanyar-ne un, contra al Castellón. Tot i això, alguna cosa estranya passava a la competició, tots els rivals per l'ascens també es quedaven estancats i el play-off no s'allunyava.

A quatre jornades del final, va rebre un dels cops durs de la temporada, la derrota contra el Sabadell. El Nàstic va sortir de la Nova Creu Alta sense la capacitat de dependre d'ells mateixos, però en una històrica ratxa final de quatre victòries consecutives, els d'Agné es van classificar per la següent ronda i, el Sabadell, en canvi, es va quedar fora.

La temporada en el Nàstic encara no s'ha acabat, però es pot dir que, fins ara, ha sigut del més irregular. Tot i això, com diu la dita, tot va bé si acaba bé i si el Nàstic assoleix l'objectiu, ningú recordarà del camí. El que ha demostrat l'equip d'Agné és la capacitat de lluitar fins al final, un esforç que va més enllà que el conegut càntic de l'afició.

Impensable o no, aquest diumenge a les 18 hores el Nàstic haurà de derrotar al Racing de Ferrol si vol tenir una oportunitat per tornar al futbol professional aquesta temporada.