El Nàstic organitza el desplaçament pel primer partit del play-off

El viatge i l'entrada són a 30 euros i s'haurà de sumar si es necessita passar la nit d'hotel

Actualitzada 31/05/2022 a les 17:36

El Gimnàstic de Tarragona organitza el desplaçament a Galícia per donar suport a l'equip en la semifinal del play-off d'ascens a Segona Divisió. Per aquest primer partit de play-off davant el Racing Club de Ferrol, el viatge es farà en autocar i tots els nastiquers que ho desitgin es poden acollir a la promoció.



L'entitat subvencionarà el desplaçament per donar les màximes facilitats als socis i aficionats i també el 100% de l'entrada. El viatge està valorat en 85 € (18 € de l'entrada i 67 € de l'autocar) i el Consell d'Administració del Gimnàstic de Tarragona, SAD ha decidit assumir el 65% del cost.

D'altra banda, tots els socis i aficionats que viatjaran amb els seus propis mitjans, caldrà que prèviament retirin gratuïtament l'entrada a les oficines del Nou Estadi Costa Daurada; aquestes estaran disponibles a partir de dimecres a la tarda.

El duel davant el Racing Club de Ferrol es disputarà aquest diumenge 5 de juny, a partir de les 18 hores, a l'Estadio de Balaidos (Vigo). Els horaris d'autocar previstos són la sortida el dissabte a les 23.55 hores per poder arribar a Vigo el diumenge 5 a les 15 hores. Pel que fa a la tornada, la tornada a Tarragona s'efectuarà el dilluns, dia 6, a les 8 hores. L'arribada aproximada al Nou Estadi Costa Daurada serà a les 23 hores del mateix dilluns.



Per aquest desplaçament es pernoctarà a Galícia i per aquest motiu l'entitat grana també ofereix diferents possibilitats per fer la nit de diumenge a Vigo (hotel situat a 2 km de l'Estadio de Balaídos). L'hotel podria ser amb habitació triple a 67 euros, doble a 45 euros i individual a 40 euros, aquest preu s'haurà de sumar als 30 euros inicials, però qui vulgui pernoctar pel seu compte només haurà d'abonar els 30 euros. Recordem que l'horari de les oficines del Nou Estadi Costa Daurada és de dilluns a divendres de 9 a 13.30 i de 16 a 19 hores. Aquesta promoció estarà vigent fins divendres a les 13.30 hores