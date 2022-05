Uns 2.300 ciclistes participen a la cursa Mussara Reus

Reus es va convertir en l'epicentre i les carreteres del Baix Camp i Priorat es van tenyir de rosa

Actualitzada 30/05/2022 a les 12:07

Reus s'ha convertit en l'epicentre del ciclisme amateur per excel·lència. Un total de 2.300 ciclistes han viscut una jornada de pur ciclisme, on la marea rosa de Mussara ha gaudit del ciclisme sense condicions.L' Expo Bike va centrar tot el protagonisme al recinte de Fira Reus, on es van reunir les principals marques del sector i els participants van recollir els seus dorsals i mallot commemoratiu. El bon ambient i les activacions que es van dur a terme com la sortida War- up de TREK juntament amb Oscar Pereiro, van ser el millor preludi a la jornada ciclista d'aquest diumenge.Els participants han rodat des de les 7.30h per llocs tan espectaculars com el Parc Natural de la Serra del Montsant. Gràcies als tres recorreguts que els participants han pogut triar en funció del seu nivell físic: 188km, 135km o un recorregut curt de 95km, els ciclistes han anat superant els quilòmetres per alguns ports tan emblemàtics com el Coll de Picorandan, el Coll dels Pinedes o el Coll de la Mussara.La marxa més exigent de 188km i 3.400m de desnivell ha tingut com a ambaixador a l'ex ciclista Óscar Pereiro, un habitual de les proves Mussara. Un altre rostre conegut com el de l'ex ciclista Juan Antonio Flecha, també ha volgut acompanyar als cicloturistes en una prova que sempre s'ha caracteritzat per oferir uns serveis de primer nivell als seus participants.