El CA de Tarragona guanya una medalla de bronze al Campionat de Catalunya per equips

L'equip d'atletes tarragonins va competir amb cinc equips diferents

Actualitzada 30/05/2022 a les 12:15

El Club d'Atletisme de Tarragona va aconseguir una medalla de bronze en el Campionat de Catalunya per equips celebrat al Prat de Llobregat el passat cap de setmana. L'equip d'atletes tarragonins va participar amnb un total de 4 equips.Els representants sub16 masculins van ser els que es van endur la medalla en un final més que emocionant, després de lluitar amb 4 equips més que es jugaven les posicions de podi.Lluc Subirós va guanyar les dues proves en que va participar: la perxa (3.80m) i el 100 metres tanques (15''50). Joan Martorell va ser 2n al 600 metres llisos, amb un temps de 1'33''51. Unai Ortiz de Landázuri, a la prova dels 300 llisos va aturar el crono als 39''05, i al salt d'alçada va passar el llistó fins l'1.60m, guanyant-se la 3a i la 6a posició respectivament. Matias Costa va fer un llençament de 33.34m al disc que el va pujar fins la 3a posició, i un llençament de 23.70m al martell, on va finalitzar 7è. Víctor Jiménez va ser l'encarregat dels salts horitzontals, assolint la 3a plaça a la llargada ( 5.61m) i la 9a al triple salt (10.85). Pau Crespo va repetir el 6è lloc tant al llençament de pes com a la javelina, llençant l'artefacte pesat a 10.52m i el lleuger a 34.22m. Jan Vives, a la prova dels 100 metres llisos va finalitzar en 6a posició arribant a meta amb 12''51. Hector Torrents va finalitzar el 1000 llisos amb 3'07''01 i en 8a posició, Xavier Rodriguez també va obtenir plaça de finalista, sent 8è als 3000 llisos amb un temps de 11'27''25. Martí Vallverdú va arribar 9è a meta, amb un temps de 5'40''32 a la prova dels 1500 obstacles. El 4x300, format per Joan Martorell, Guillem Ferran, Jan Vives i Bernat Bardina va ser 5è amb 2'55''04, i el 4x100 ( Guillem Ferran, Adrià Pérez, Bernat Bardina, Martí Vallverdú) 6è amb 51''32. Finalment, Matias Hernández va patir una caiguda aparatosa als 300 metres tanques que el va impedir arribar a meta.A la categoria Sub14, els masculins van finalitzar en 4t lloc, destacant les victòries de Paco Lorenzo al 600 (1'37''04), Pau Esteve al salt de llargada (4.63m) i Èric de la Rosa als 1000 obstacles (3'14''76). Les femenines van ser 7es, destacant la victòria i Rècord dels Campionats de Clara Ortiz de Landázuri a la prova dels 1000 obstacles, amb 3'20''44 i el primer lloc d'Ona Sansa al salt amb perxa (2.50m).La categoria Sub12 també va ser representada per dos equips. Les femenines van ser 7es i els masculins 11ens, destacant els primers llocs de l'equip femení del relleu 3x600 format per Lara Garcia, Ada Nin i Maria Ferran (5'59''40) i de Marçal Sinfreu a la pilota, que la va llençar fins els 29.10m.