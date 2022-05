El Reus Deportiu busca la segona victòria contra el Barça al Palau Blaugrana

Els de Jordi García poden encarrilar l'eliminatòria

Actualitzada 29/05/2022 a les 21:09

El Reus Deportiu té avui una cita molt important per a les seves aspiracions d'arribar a la final del play-off de l'OK Lliga. Els de Jordi García afronten a les 21.05 hores el segon partit de les semifinals contra el Barça Hoquei i tenen l'oportunitat de marxar cap a Reus deixant l'eliminatòria a un partit. El torneig que estan realitzant els roig-i-negres és més que meritori. Els reusencs van remuntar els quarts de final amb dues victòries agòniques contra el Lleida i afrontaven les semifinals contra el clar aspirant a guanyar la competició, el Barça Hoquei.

Tot i que van arribar amb menys temps de descans que el conjunt local, els de Jordi García van donar un cop sobre la taula i van sorprendre els blaugrana guanyant el primer partit de l'eliminatòria al millor de cinc. Els roig-i-negre van realitzar un partit molt seriós que va posar al Reus Deportiu per davant a l'eliminatòria. Martí Sabater es va transformar en tot un dimoni per al Barça, el porter roig-i-negre va aturar fins a tres penals. Avui, els de Jordi García encaren el segon duel al Palau Blaugrana abans de tornar a disputar els dos següents al Palau d'Esports de Reus. Gràcies a la primera victòria, els de Jordi García poden guanyar l'eliminatòria en els dos partits que es jugaran a la seva pista, però avui tenen a la seva mà posar el 0-2 a l'eliminatòria. Les semifinals de l'OK Lliga són molt llargues i més contra un equip tan potent com el Barça, però els de Jordi García ja han demostrat en múltiples ocasions aquesta temporada del que són capaços i es deixaran l'ànima per aconseguir venjar-se de la final de Copa.