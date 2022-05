El Nàstic completa un tram final històric amb la quarta victòria consecutiva

El gol de Pablo va posar a l'equip al 'play-off' i va assolir una ratxa de victòries insòlita des de fa set anys

Actualitzada 29/05/2022 a les 20:37

La victòria del Nàstic de Tarragona al camp de l'Alcoyano del passat dissabte va fer història. A més de significar la classificació pel play-off d'ascens, l'equip va sumar el seu quart triomf consecutiu, una fita que no s'assolia des de fa set anys.

El gol de Pablo Fernández va arribar quan el Nàstic més ho necessitava. El seu remat de cap va fer esclatar d'eufòria a tots els aficionats grana i ell ho va celebrar rugint davant dels socis grana que es van desplaçar fins a El Collao. La defensa fèrria del mur grana va acabar per segellar la quarta victòria consecutiva i els grana van completar un final de lliga històric amb una maneta contra el Linense, un gol en el descompte contra l'Albacete i una victòria davant un Nou Estadi ple contra el Sevilla Atlético.

Aquesta temporada l'equip ja havia assolit una ratxa de tres victòries, però des dels anys de Vicente Moreno d'entrenador grana no s'havia repetit una ratxa de quatre. L'última va ser la temporada 2014/2015.

Les comparacions són odioses, però la realitat és que aquella temporada el Nàstic va ascendir a Segona Divisió després de superar al Huesca al play-off. Aquella temporada va ser la tercera que passava l'equip en la categoria de bronze després del descens que va viure a la 2011/2012.

Enguany, el Nàstic suma la seva tercera temporada en categories no professionals des del seu descens de la temporada 2018/2019, però aquesta vegada el camí de l'ascens està més complicat. Encara que els partits que ha de disputar són els mateixos, el Nàstic de Vicente Moreno va superar una eliminatòria a l'anada i la tornada contra el Huesca mentre que el conjunt de Raúl Agné ha de guanyar primer contra el Racing de Ferrol i després contra el victoriós del duel entre el Villarreal B i la UD Logroñés. Tots aquests partits a vida o mort, on només val la victòria perquè, en cas d'empat després de la pròrroga, es classifica el millor posicionat durant la temporada i, en el cas del Ferrol i el filial groguet, tots dos van quedar per damunt dels grana.

No és la primera vegada aquesta temporada que es posa a tir trencar el rècord. Durant el mes de gener, després de la dura derrota contra l'Andorra al Nou Estadi Costa Daurada, el Nàstic va revifar i va guanyar al Betis Deportivo per golejada, el Real Madrid Castilla i l'Algeciras per la mínima i, finalment, va empatar al camp de l'Atlético Baleares en un partit on, curiosament, també va marcar Pablo Fernández, però que va acabar amb empat.

L'asturià va sumar a El Collao el seu cinquè gol amb la samarreta del Nàstic i es col·loca com a tercer pitxitxi de l'equip, després de Bonilla i Romera amb set.

El Nàstic de Raúl Agné acaba la lliga regular de Primera RFEF amb una ratxa històrica de quatre triomfs, però, si vol assolir l'objectiu, haurà d'encadenar fins a sis victòries. De moment, la cinquena s'ha d'aconseguir aquest diumenge contra el Racing de Ferrol.