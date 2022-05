Cambrils Unió assoleix la segona plaça d'ascens a Primera Catalana

L'equip de Jesús Benito torna a la màxima competició catalana després de quatre anys d'absència

El Cambrils Unió es va aconseguir el darrer cap de setmana l'últim bitllet per l'ascens a Primera Catalana. L'equip de Jesús Benito va vèncer per la mínima al Reddis i va certificar la segona posició de la segona fase de Segona Catalana, posició que els garanteix una plaça a la màxima competició catalana l'any vinent.

Els cambrilencs només necessitaven un punt per assolir la fita una jornada abans del final de la competició, però tot i això un solitari gol de Carles Palau va donar els tres punts i col·loca l'equip de Jesús Benito amb la possibilitat de quedar en primera posició a l'última jornada. Benito va arribar aquesta temporada a la banqueta de l'amateur masculí del Cambrils Unió després de passar quatre anys en el futbol base de l'entitat. El tècnic tenia la intenció de posar l'equip el més amunt possible, i amb treball, regularitat i solidesa va assolir un ascens que completa una segona fase molt potent on només han punxat en tres ocasions, perdent el primer duel contra el Reddis i empatant contra el Canonja CF i l'Ampolla CF.

L'èxit d'aquesta segona fase del campionat ve precedit d'una bona primera fase del torneig. El Cambrils Unió es va classificar en tercera posició del subgrup 8A amb 46 punts amb un balanç de 13 victòries, set empats i només dues derrotes. Els de Jesús Benito es van classificar amb el Reddis i el Canonja CF, però durant la primera fase no van caure contra cap dels dos. L'exigència del subgrup 8A es va traslladar a la segona fase del campionat i el Cambrils Unió va passar per sobre dels equips de les Terres de l'Ebre classificats del subgrup 8B.

Els de Jesús Benito van guanyar la partida contra tots ells i només van punxar contra Reddis i el Canonja CF, això va provocar que, tot i que encara resta un partit de competició, es troben a més de tres punts de distància amb el Tortosa, el tercer classificat.

Després d'una temporada rodona, el Cambrils Unió torna a Primera Catalana després de quatre anys de la seva última temporada a la màxima competició catalana.

D'aquesta manera, el Cambrils Unió és el segon equip del Baix Camp en assolir l'ascens a Primera Catalana aquest any, el primer va ser el Reddis fa unes setmanes.