Adrià Trouvé renova amb el CB Valls

Actualitzada 30/05/2022 a les 11:48

El CB Valls prem l'accelerador de cara a preparar a la seva plantilla per la pròxima temporada. El següent pas que han donat és certificar la renovació d'Adrià Trouvé.L'aler de 21 anys sumarà el seu segon any consecutiu amb la samarreta de l'equip de la capital de l'Alt Camp. El jugador provinent del CBT va debutar a la Liga EBA amb el CB Valls la darrera temporada i va tenir un rol important a la plantilla.Trouvé va certificar una mitjana de 18:10 minuts per partit i les estadístiques mes destacades són els punts per partit, que va obetnir una mitjana de 7,9 i els rebots totals, a 4,7 per partit.Víctor Neila, que ja entrena amb el seu equip, comença a establir totes les peces de la seva plantilla de cara a la següent temporada.