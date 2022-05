Els roig-i-negres s'avancen a la sèrie

Actualitzada 28/05/2022 a les 17:59

Un gran Reus Deportiu ha sorprès el gran favorit al títol, el Barça, en el primer partit de les semifinals de l'OK lliga, i s'avança a la sèrie per a classificar-se a la final.Els roig-i-negres, han realitzat un partit molt seriós, en que ha destacat, sobretot, el gran treball defensiu de l'equip i un Martí Zapater immens a la porteria, i han pogut imposar-se als blaugranes a domicili per 3 a 5, trencant així el factor pista.Així, el Reus comença la sèrie d'accés a la gran final amb avantatge sobre el que, a priori, és el favorit al títol. Veurem si els reusencs són capaços d'eliminar als blaugranes en aquesta sèrie, que es disputa al millor de cinc enfontaments.El que accedeixi a la final s'enfrontarà al guanyador de la sèrie entre el Liceo Gallec i el Noia Freixenet, que ahir van disputar el primer partit de la sèrie amb victòria pels gallecs per 6 a 5.Dilluns reusencs i barcelonins disputaran el segon partit d'aquestes semifinals, encara a feu blaugrana.