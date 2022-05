Es reprèn el joc a Alcoi

Sorpreses a l'onze del Nàstic

Agné ha volgut sorprendre en aquest últim onze de la temporada. El pitxitxi Dani Romera s'ha quedat a la banqueta per donar entrada a una davantera formada per Edgar i Pablo, jugadors amb envergadura per potenciar les jugades per banda. En aquest sentit, Agné ha posicionat també a Bonilla sobre el camp en compte de Nil. Precisió i remat.