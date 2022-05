Raúl Agné: «S'ha aconseguit deixant-nos l'ànima, així som nosaltres, lluitem fins al final»

El tècnic grana vol que se celebri aquesta victòria, però destaca que ja pensa a preparar el partit contra el Racing de Ferrol

Actualitzada 28/05/2022 a les 20:55

El tècnic va acabar el partit eufòric, però tal com ell mateix va recalcar la «festa és pels jugadors, jo sóc introvertit en el cap ara només tinc el partit contra el Ferrol». El Nàstic va guanyar des de la defensa, des del patiment, una lluita que Agné va destacar: «S'ha aconseguit lluitant, deixant-nos l'ànima pel camí, patint, així som nosaltres, fins al final», va destacar el tècnic grana després de destacar que aquesta classificació és un premi «perquè hem fet una segona volta brutal i un final de lliga molt millor».El tècnic de Mequinensa va ressaltar que l'Alcoyano no va regalar res, va sortir a guanyar «han dignificat la professió perquè han sortit a guanyar» i va destacar que gràcies a «la solidesa defensiva ho hem acabat de rematar, per algun motiu som l'equip menys golejat de la categoria». El partit s'ha fet llarg, més després de les constants lesions: «Els jugadors tenien rampes, he fet canvis, però teníem la incertesa del resultat perquè un gol ens deixava fora», va destacar Agné.Amb el xiulet final, l'eufòria va esclatar i Agné va dir que és merescuda: « S'ha de celebrar. Ho celebra el que ho busca. El més important, si no ho celebréssim significaria que estaríem al sofà de casa i no podríem anar a Ferrol. Des del sofà de casa no es guanya cap partit. Esperàvem l'opció d'anar a Galícia, és el que volíem tots. Que ho gaudeixin, s'ho mereixin i a començar a preparar la setmana que ve».El Nàstic viatjarà a Galícia, el següent rival el Racing de Ferrol el pròxim diumenge.