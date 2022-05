Eufòria entre els jugadors granes després d'assegurar la presència del Nàstic a la promoció d'ascens

Els futbolistes han celebrat amb el seu tècnic, Raul Agné, l'accés al Play-off que es disputarà a Galícia

Actualitzada 28/05/2022 a les 20:51

La victòria per 0-1 del Nàstic a Alcoi, ha assegurat la presència dels granes al Play-off d'ascens a Segona Divisió que es disputarà la pròxima setmana a Galícia.Tan bon punt l'àrbitre ha xiulat la fi del matx, els jugadors grans han esclatat d'emoció, i, les imatges al Collao han mostrat la gran unió entre una plantilla que ha celebrat el triomf amb el seu entrenador, Raul Agné.Amb els tres punts sumats avui al Collao, el Nàstic tanca la fase regular d'aquesta Primera RFEF amb 61 punts, a la quarta posició de la taula.Aquesta posició fa que els granes evitin al gran favorit, el Deportivo de la Coruña al Play-off, i s'enfrontarà al Racing de Ferrol en la primera ronda.Tot això, sempre que no prosperi el recurs que ha imposat l'Algesires al Tribunal Administratiu de l'Esport per la suposada alineació indeguda del Reial Madrid Castilla en el partit que els va enfrontar amb els gaditans. Si, finalment, l'òrgan judicial donés la raó als andalusos, el Nàstic passaria a ser cinquè i s'enfrontaria al Deportivo de la Coruña.