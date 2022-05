Raúl Agné: «Ens juguem la classificació al play-off d'ascens en un tot o res»

El tècnic grana ha confirmat les baixes de Marc Trilles, amb una lesió a l'isquiotibial, i de Juan Becerra, positiu per covid

Actualitzada 27/05/2022 a les 16:31

L'entrenador del Nàstic, Raúl Agné, ha destacat en la roda de premsa prèvia a la 'final' d'aquest dissabte contra l'Alcoyano que espera un enfrontament «de tot o res» davant d'un equip que serà «excessivament perillós» al no jugar-se res, però on el club grana s'haurà de deixar la pell per classificar-se per al desitjat play-off d'ascens.Agné, fent un balanç de la temporada, ha explicat que «el Nàstic ha fet mèrits suficients per arribar a aquest enfrontament depenent de sí mateix» i espera «estar a l'alçada». A més, el tècnic grana considera que la mala ratxa de resultats -que no de joc- «reafirma que l'equip ha fet una bona temporada».Respecte a si l'empat seria suficient per aconseguir la classificació al play-off, Agné ha indicat que «al futbol pot succeir qualsevol cosa», però ha exposat que «si el Nàstic guanya, entra al play-off. Això és segur, així que hem de guanyar com sigui. Després ja veuríem si l'empat serviria o no», ha expressat el tècnic grana.Per últim, Agné ha confirmat les baixes de Marc Trilles, amb una lesió a l'isquiotibial, i de Juan Becerra, positiu per covid, i ha volgut agrair a l'afició -es desplaçaran més de 400 persones- per «la pallissa a l'autobús», tot i que espera un resultat positiu contra l'Alcoyano per a «celebrar-ho junts».