Martí Casas renova i seguirà al Calafell la pròxima temporada

El jugador va arribar a l'equip del Baix Penedès aquest hivern

Actualitzada 29/03/2022 a les 16:33

El Club Patí Calafell i Martí Casas signen un acord per la renovació de contracte de cara a la pròxima temporada. D'aquesta manera, el de Mataró continuarà vestint de verd-i-blanc un any més.El jugador va arribar a Calafell el darrer mercat d'hivern procedent del Forte dei Marmi italià després de quedar-se sense fitxa en aquest. Casas va ser un reforç de qualitat a la plantilla del Calafell, en els 9 partits de l'OK Lliga que ha disputat ha marcat 9 gols, és a dir, Casas garanteix un gol per partit. Un perfil golejador que ha ajudat molt a les aspiracions de l'equip del Baix Penedès tant a l'OK Lliga com a la WDS Europe Cup, on ha jugat 3 partits més i ha anotat 6 gols.Els de Ferran López comencen el tram final de la lliga amb les aspiracions d'aconseguir la quarta posició a l'OK Lliga i continuar sumant a l'Europe Cup, una competició que van deixar encarrilada l'eliminatòria de quarts el passat dissabte.