El Nàstic té una nova oportunitat: tots els rivals per l'ascens van punxar

Els grana van finalitzar la jornada 29 en 7a posició i, tot i tornar a empatar, es mantenen a un punt de la zona de 'play-off'

Actualitzada 28/03/2022 a les 19:51

La fase final d'aquesta primera edició de la Primera RFEF ja ha començat oficialment. Tant el cos tècnic del Nàstic de Tarragona com els jugadors saben que els nou partits que resten de temporada són nou finals a disputar per aconseguir arribar al play-off. El Nàstic l'ha començat amb el peu esquerre: tres empats consecutius un d'ells podria considerar-se de mèrit, al camp del segon classificat, el Villarreal B, i dos de demèrit contra equips de la part baixa com el Costa Brava i l'Atlético Sanluqueño, més quan en aquest últim van tenir oportunitats de segellar el partit.

Les últimes punxades podrien haver costat el comiat del somni de pujar de categoria, però la fortuna ha sigut grana i tots els equips que lluitaven per les places també han perdut punts en els seus partits, el que fa que la situació es mantingui igual que fa tres jornades, amb el Nàstic a un punt i un triomf del play-off. Inexplicablement, els cinc equips que lluiten per les dues posicions encara disponibles, van flaquejar i, com el Nàstic, no van puntuar les últimes jornades. El San Fernando, un dels equips més en forma d'aquesta segona volta, amb una ratxa golejadora extraordinària de cinc partits consecutius marcant un mínim de tres gols per partit, es va quedar sec en els dos últims i ha sumat un empat i una derrota a casa que els deixa al límit del play-off amb 45 punts. És un dels rivals a tenir en compte pels grana perquè encara ha de passar pel Nou Estadi Costa Daurada.

L'Atlético Baleares és l'equip més irregular dels cinc candidats actuals, amb una victòria, dos empats i dues derrotes en els últims cinc partits. Tot i això, la seva bona primera volta els manté en quarta posició també amb 45 punts i els fa guanyar el duel particular al San Fernando gràcies a la diferència de gols marcats i encaixats, una estadística que és la millor dels cinc. L'Algeciras també és conegut per tenir la millor parella de davanters de la categoria, però els últims duels els ha empatat a zero i els deixa a les portes amb 44 punts, els mateixos que el Nàstic, però amb millor goal avarage. En últim lloc, el Castellón, és el rival que més ha baixat el ritme, amb dues derrotes consecutives, una d'aquestes contra l'Andorra. Precisament el conjunt orellut és el proper rival que trepitjarà la gespa de Tarragona el 10 d'abril, el que serà el primer duel d'altura del Nàstic d'aquest tram final de temporada, on també haurà de jugar contra el San Fernando, el Sabadell i l'Alcoyano.

Oportunitat perduda

Per una banda, la fortuna ha caigut a favor del Nàstic i, tot i punxar, encara el manté amb molt bones opcions per entrar al play-off, però mirat amb una perspectiva diferent, les dues vegades que es van perdre punts al Nou Estadi contra el Costa Brava i contra l'Atlético Sanluqueño van suposar una oportunitat perduda pels grana. Si els de Raúl Agné haguessin guanyat ambdós partits, ara se situarien consolidats dins de la zona d'ascens.

Aquests dos empats, per sort, no han costat cap disgust a curt termini als interessos grana, però el temps dirà si a final de temporada es trobaran a faltar. Malgrat que els grana han allargat la ratxa a nou partits sense caure derrotats, han de recuperar la regularitat defensiva que van perdre l'últim partit i minimitzar els errors, perquè cada vegada tindran més impacte a la classificació. Sobretot, tenint en compte que encara han d'arribar els partits més complicats i amb més pressió d'aquesta temporada durant el mes d'abril contra rivals directes. El repte més imminent serà aquest dissabte al camp del Linares, un estadi on el Nàstic ja coneix que és la derrota, encara que va ser per penals a la primera fase de la Copa del Rei.

Pendents de Manu Garcia

Raúl Agné està pendent aquesta setmana de l'evolució de Manu García. El porter va rebre un cop durant el partit contra el Sanluqueño i va haver de ser substituït. En la roda de premsa posterior, el tècnic grana va mencionar que el jugador té pendent unes proves mèdiques que determinin l'abast de la lesió. Els grana busquen tenir a tota la plantilla al cent per cent de cara al final de la temporada.