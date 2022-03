El CBT i el CB Salou preparen l'últim partit per evitar la tercera posició

Els dos equips ja es troben classificats per la següent fase, però ambdós tècnics remarquen la importància de no fallar aquest cap de setmana

Actualitzada 28/03/2022 a les 21:46

El darrer cap de setmana tant el CBT com el CB Salou van certificar el seu bitllet per participar a la següent fase de la lliga EBA. Els dos primers equips de cada subgrup i els dos millors tercers es classifiquen per a la fase d'ascens i, el derbi que va guanyar el CBT, i la punxada de l'Olivar i del tercer classificat del subgrup C2, fan que, matemàticament, els dos equips de la demarcació ja estiguin a la següent fase.

Aquesta última jornada es decidirà l'ordre de classificació, que determina qui conserva el factor camp i qui té opcions per enfrontar-se contra els rivals més temibles, el Barça, líder del subgrup 3 que roman imbatut i l'Hospitalet, campió del subgrup 2 amb només dues derrotes.

D'aquesta manera, el CBT i el CB Salou tindran, com a mínim, un partit més a disputar.

El tècnic del CBT, Berni Álvarez, va valorar molt positivament que el seu equip s'hagi classificat «el darrer estiu només conservàvem un jugador del primer equip i vam apostar per pujar a quatre jugadors del planter i un cadet i volíem treballar molt per fer la base de l'equip per tornar a pujar. Al final aquesta temporada ha sigut molt bona, és un objectiu aconseguit».

L'equip tarragoní és el que té més opcions per quedar en tercera posició, necessita guanyar i que el Castelldefels i el Salou perdin els seus partits. «El més normal és que guanyin i nosaltres, per average al triple empat, quedem en tercera posició amb la satisfacció que ningú és millor equip», va destacar Álvarez. D'aquesta manera, el CBT s'hauria d'enfrontar als equips de gran nivell de la categoria com el Barça i l'Hospitalet a partit únic i a camp contrari, però el tècnic blau fa una lectura positiva del possible enfrontament perquè «ens ha de generar molta il·lusió i res de pressió. Entrar a fase d'ascens amb jugadors que debuten a la categoria ens donarà molta experiència de cara al futur».

El CB Salou buscarà aquest cap de setmana una victòria que els pugui assegurar el factor camp a la següent eliminatòria. El seu entrenador, Jesús Muñiz, va mencionar que «s'ha aconseguit un dels objectius que ens havíem marcat. Era un dels nostres desitjos lluitar per les primeres posicions i ha estat difícil amb una lliga tan igualada, estem orgullosos de la primera fase». El tècnic va destacar la importància del factor camp «ascendir és molt complicat, de 100 equips només pugen 6 i, a més de superar amb èxit la fase regular, has de superar un play-off a partit únic i, si aconseguim el suport màxim de la nostra afició ens ajudarà molt que jugant a camp contrari», un factor que Muñiz considera important perquè «tret del Barça i Hospitalet, no hi ha equips favorits».

El CB Salou completarà aquest dissabte amb el derbi contra el CB Valls una temporada ja històrica gràcies a la ratxa de tretze partits sense perdre. Ara queda la part més difícil del campionat, una que ja van viure els salouencs l'any passat. «Estem orgullosos de repetir la gesta de l'any passat, però ens volem treure l'espina de l'any passat, que ens vam quedar a una cistella de poder passar a la següent fase», va mencionar Muñiz. El tècnic salouenc anirà amb tot aquest dissabte perquè, tot i estar classificat, «aquests partits ajuden a preparar-se mentalment de cara a les següents fases».