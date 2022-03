La defensa s'esquerda en un dels partits més golejadors del Nàstic

El Nou Estadi Costa Daurada no gaudia de sis gols en un partit des de fa més d'un any contra l'Andorra

Actualitzada 27/03/2022 a les 19:31

Quan un partit de futbol acaba amb un resultat tan voluminós com el 3 a 3 del dissabte entre el Nàstic i l'Atlético Sanluqueño significa que alguna cosa no ha anat del tot bé, i si el Nàstic és un dels equips implicats, encara més.

Aquesta temporada és estrany veure que el conjunt grana marqui tres gols en un partit i és que la potència ofensiva grana ha estat un compte pendent durant tota la temporada. Només s'ha pogut veure contra el Betis Deportivo, la primera victòria fora de casa, i contra el Linares al Nou Estadi. De la mateixa manera, el Nàstic ha destacat tota la temporada per ser un dels equips més segurs defensivament i només havia encaixat tres gols contra l'Andorra en un partit que va ser un desastre completament.

El conjunt grana arribava al partit amb les baixes de Quintanilla i Trilles, els centrals titulars, i la seva absència es va fer notar. La rereguarda grana es va mostrar insegura durant tot el partit i les seves imprecisions van costar que el Sanluqueño remuntés el partit i posés l'1-2.

Tot i això, la maquinària ofensiva grana es va fer valer i el Nàstic va marcar tres gols per donar-li la volta, però no van ser suficients per guanyar. Aquest factor el va destacar Agné, que en la roda de premsa posterior al partit va mencionar que «si marcar tres gols fora de casa i no guanyar, fa emprenyar, i si fem tres gols a casa sent l'equip menys golejat, imagina't com estic».

La realitat va ser que el Nou Estadi Costa Daurada es va batejar amb sis gols, una fita que no es veia des del novembre del 2020. Era un duel entre el Nàstic i l'Andorra, un partit que guarda les semblances amb el de dissabte. En aquell moment el Nàstic perdia 0-2 contra l'Andorra, després d'una primera meitat fluixa dels grana. En aquell moment el Nàstic va aconseguir fer el més difícil i va remuntar el duel amb un home menys posant el 4-2 final amb dos gols de Brugui, un d'Oliva i un de Quintanilla. El partit de dissabte el guió va ser pràcticament similar. Tot i el primer gol del Nàstic als cinc minuts, les errades defensives van posar a l'Atlético Sanluqueño per davant en el marcador i, el Nàstic, va remuntar al segon temps. El que va passar és que el Nàstic dissabte va perdonar el quart i el partit va acabar en empat.

No tot en aquest partit va ser males notícies, també es van poder veure petites espurnes de millora. Robert Simón va millorar respecte partits anteriors i va ser clau en dos gols del Nàstic, el primer el va marcar ell i en el tercer va estar llest per provocar un penal. L'extrem grana estava sent mirat amb lupa des que el partit contra el Villarreal B l'entrenador l'assenyalés deixant-lo a la banqueta. D'altra banda, també cal destacar com l'equip es va refer i va remuntar un partit que s'havia posat complicat tot i que estava dominat a l'inici.

La realitat és que la irregularitat del Nàstic els últims tres partits ha acabat amb tres punxades consecutives que podrien haver costat el play-off, però els rivals com el San Fernando, Castellón, Algeciras i Atlético Baleares també estan perdent punts. Els grana surten vius una setmana més i es tronen a quedar a un punt de la zona noble.