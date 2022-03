El CA Tarragona acaba el Campionat Catalunya sub 14 i sub 16 amb vuit medalles

Lluc Subirós i Èric de la Rosa es van proclamar campions absoluts en salt amb perxa i els 1000 metres llisos respectivament

Actualitzada 27/03/2022 a les 17:27

El CA Tarragona va participar el passat cap de setmana al Campionat sub 16 i sub 4 de Catalunya a les instal·lacions esportives de Sabadell. L'equip tarragoní va participar amb tretze atletes de la seva Escola en el sub 16 i amb 8 al sub 14. La participació va ser un èxit pel CA Tarragona, perquè van aconseguir vuit medalles en total.Dos esportistes van aconseguir pujar al més alt. Èric de la Rosa, sub 14, es va proclamar campió de Catalunya a la prova dels 1.000 metres llisos amb un temps de 3'01''95. Lluc Subirós va guanyar la medalla d'or en la prova de salt amb perxa. L'atleta tarragoní va haver d'abandonar el concurs de relleus, però això no va impedir que amb un salt de 3.75 metres s'emportés el campionat català. El seu bon torneig no va acabar aquí, també va aconseguir la plata en els 60 metres tanques amb un temps de 9''01.A la categoria sub 14, Joan Rich també va obtenir dues medalles. Concretament, va guanyar una plata al 60 tanques amb una marca de 9''79, baixant molt el temps de les semifinals, i un bronze al 60 llisos amb 7''96 de marca. Jeroni Flores es quedava a poques centèsimes de pujar al podi del 60 tanques, quedant 4t arribant a meta amb 10''41 (10''25 a semifinals). Però sí que ho feia en la prova d'alçada, que amb un salt d'1.49m es va endur el bronze.Clara Ortiz de Landázuri va finalitzar en 3a posició a la prova dels 1000 metres llisos, aturant el crono a 3'11''22, prova en què Nora Montolio va ser 12a marcant 3'28''78. Clara també va participar en la prova de llargada, que amb un salt de 4.44m va acabar en 9a posició. Marc Suárez va ser 4t amb un temps de 9'39''80, a tocar del podi per escasses centèsimes, i Ona Sansa 5a al salt amb perxa amb un salt de 2.15m.L'equip de relleu masculí, que s'havia classificat per la final, disputava els 4x200 amb Jeroni Flores, Pau Esteve, Èric de la Rosa i Joan Rich com a integrants. Amb un temps d'1'52''07, van finalitzar en 4a posició i tancaven així una magnífica temporada de pista coberta per la categoria.La resta de participants també van esgarrapar algunes medalles en el Campionat de Catalunya. Pel que fa a la categoria sub16, Víctor Jiménez, a la prova de llargada va volar fins als 6.00m, marca que li va servir per endur-se la plata.Mireia Redondo va ser 4a als 300 llisos amb un temps de 42''58. A semifinals va marcar 42''48, temps que suposava una millor marca personal. Silvia Vicente doblava proves, als 60 metres tanques va finalitzar 5a amb 9''39, mateix temps que la 4a classificada i a la prova de triple salt va ser 6a, amb un salt de 10.70m. Unai Ortiz de Landázuri va saltar fins a 1.61m al salt d'alçada, marca que el va posicionar en 8è lloc. Matias Hernandez i Ainoa Rodríguez participaven al 60 metres tanques, quedant-se tots dos a les portes de la final. Matias va fer un temps de 9''75, i Ainoa va aturar el crono als 10''29. Iris Garrido i Pau Crespo també es quedaven en plaça de semifinalista. Iris a la prova dels 600 llisos, amb un temps d'1'48''31, i Pau al llançament de pes, fent arribar l'artefacte fins als 10.01m. Els dos equips de relleus Sub16 es van classificar per la final. El femení, integrat per Silvia Vicente, Mireia Redondo, Iris Garrido i Ainoa Rodríguez va acabar en 4a posició amb un registre de 3'01''47. Els masculins van ser 6ns amb un temps de 2'46''62, integrats per Joan Martorell, Lluc Subirós, Víctor Jiménez i Pau Crespo.