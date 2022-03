Ari Sánchez ho aconsegueix al tercer intent i guanya el seu primer torneig de la temporada

La reusenca va batre finalment a Salazar i Tray en una final i s'emporta el World Padel Tour de Vigo

La reusenca Ariana Sánchez i la cacereña Paula Josemaría van aconseguir, finalment, la victòria en la tercera final consecutiva del Circuit Mundial de pàdel que jugaven contra Alejandra Salazar i Gemma Triay en imposar-se en el duel espanyol de Vigo a la parella madrilenya-menorquina per 7-5 i 6-3. Sánchez es pren la revenja contra Salazar i Triay i aconsegueix guanyar la tercera final que participa aquesta temporada després de conformar-s'amb el subcampionat a Miami i a Reus.Guanyadores a Miami i Reus (Tarragona), Ale Salazar i Gemma Triay tenien ben encarrilat el primer set en la pista de l'Institut Feiral de Vigo, però Sánchez i Josemaría van eludir el moment crític i a partir d'aquest punt van dominar el partit.Salazar i Triay van tenir l'oportunitat de sentenciar la primera pispa amb el seu servei en el novè joc, però els seus rivals els van retornar el break per a empatar a cinc i es van anotar els dos següents, decantant al seu favor el primer set per 7-5 en 70 minuts.La ratxa favorable per a Sánchez-Josemaría va tenir continuïtat en el segon set. En el quart joc van fer un «break» que els va posar per davant 3-1 i ja no van deixar escapar l'avantatge, fins a rematar el partit amb un nou trencament que els va lliurar el set per 6-3 i el títol.