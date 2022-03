Raúl Agné: «Tinc fe cega en aquest equip, però hem de millorar en atac»

L'entrenador grana no descarta la presència d'Àlex Quintanilla al partit de demà, però tampoc dona pistes sobre qui podria ser el seu substitut

Actualitzada 25/03/2022 a les 18:19

L'entrenador del Nàstic de Tarragona, Raúl Agné, ha mencionat en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest dissabte contra l'Atlético Sanluqueño que espera un duel «diferent» al de la primera volta contra un equip de la zona baixa de la classificació que, tot i això, no ho posarà «gens fàcil», en un enfrontament en el qual «només val guanyar».El Nàstic es troba pràcticament sense centrals disponibles per al duel contra el Sanluqueño. De fet, Marc Trilles és baixa per sanció i Agné ha confirmat que «s'esperarà fins demà, a última hora, per a valorar la condició física d'Álex Quintanilla». En cas que el central no arribes, el tècnic grana no ha donat cap pista sobre qui serà el seu possible substitut.Un dels aspectes a millorar del Nàstic és, sens dubte, la faceta golejadora. Tant és així, que Agné ha defensat que «amb una mica més de precisió en atac, estaríem lluitant per la primera posició. Tot i que hem millorat, espero i confio que els nostres davanters comencin a fer gols i puguin millorar els seus registres, perquè ens està costant molt i això és una realitat», ha exposat l'entrenador.Finalment, Agné ha parlat d'un nom propi, Pol Domingo, qui podria ser el substitut de Quintanilla. El tècnic del Nàstic ha exposat que «és un jugador fiable en qualsevol posició i que tots els entrenadors voldrien tenir a un Pol Domingo en el seu equip. Tindrà defectes, però, normalment, on està ell no acostuma a passar res i això als entrenadors ens encanta», ha conclòs Agné.