El tècnic grana va marxar emprenyat d'un partit que s'havia remuntat i «estava guanyat»

Actualitzada 26/03/2022 a les 22:28

El tècnic grana, Raúl Agné, va marxar emprenyat del partit d'aquest dissabte després d'haver tornat a empatar per tercera vegada consecutiva. Agné va lamentar sobretot les oportunitats de guanyar que tenien abans de rebre el gol de l'empat: «Avui amb molta diferència m'ha molestat més empatar, teníem el partit guanyat gràcies a la virtut de tot i fer una mala primera part, remuntar a la segona. Quan s'aconsegueix això i tens opcions del 4-2 no et pots deixar empatar».El tècnic grana va assenyalar concretament una acció dins de l'àrea on Buyla realitza una passada d'esperó a l'àrea petita quan podria haver rematat a plaer: «No es pot perdonar el 4-2 donant cops d'esperó a l'àrea». El partit ha quedat marcat per la lesió de Manu García, tot i haver començat marcant, després de la lesió del porter tot va canviar, i Agné va destacar que «la lesió de Manu ens ha alterat tot, el partit s'ha quedat fred, ells han tingut temps per respirar i en dues ocasions puntuals han fet dos gols».Finalment, el tècnic també s'ha referit als tres jugadors lesionats, per part de Manu Garcia, s'ha d'esperar que les proves descartin alguna lesió fibril·lar. Pel que fa a Robert Simón, l'extrem ha sortit amb una sobrecàrrega muscular mentre que la de Javi Bonilla ha sigut un ensurt, perquè segons el tècnic estava relacionada més al cansament.