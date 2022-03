Gerro d'aigua freda al Nou Estadi (3-3)

El Nàstic empata un partit que s'ha complicat més del compte amb un golàs del Sanluqueño a cinc minuts del final

Actualitzada 26/03/2022 a les 21:57

El Nàstic ho torna a fer, empata contra el Sanluqueño i suma el tercer partit consecutiu sumant un punt en el duel amb més gols al Nou Estadi Costa Daurada aquesta temporada. Els grana s'han refet d'una primera part nefasta a partir de la lesió de Manu Garcia i han remuntat el partit amb una molt bona segona part que s'ha quedat tacada pel golàs d'Alfonso que donava l'empat final.Raúl Agné va tornar a modificar l'onze inicial per tornar a trobar la fórmula de la victòria. Alguns dels canvis han sigut forçats, Quintanilla finalment no ha arribat al cent per cent al partit i el tècnic ha decidit apostar per un eix defensiu gairebé inèdit aquesta temporada, format per Aythami i Pol Domingo. Aquests dos jugadors només es van trobar a l'onze inicial en el partit de la primera volta contra el San Fernando. A causa del moviment de Domingo, Carlos Albarrán ha tornat a la titularitat en banda dreta, una posició que li va pispar el de la Pobla de Montornès aquesta temporada. L'altra sorpresa ha sigut la presència d'Edgar Hernández a la punta d'atac al costat de Dani Romera. El davanter grana no era titular des del partit que es va lesionar, al desembre a casa del Cornellà. D'aquesta manera Raúl Agné va tornar a confiar en un jugador que tantes alegries li va donar la primera volta. Al lateral esquerre serà Joan Oriol, que s'ha enfrontat amb el seu germà, Edu Oriol, també titular amb el Sanluqueño. El centre del camp el van formar la parella indispensable de Ribelles i Pedro del Campo, amb Bonilla de nou a la banda esquerra. L'aventura per la dreta de Bonilla contra el Villarreal B no va sortir com voldria al tècnic grana i per aquest partit ha decidit tornar a confiar en Robert Simón en banda dreta.La pilota va començar a rodar sobre la gespa i el Nàstic començava pressionant a l'atac. Una maniobra que es veu sovint en els partits i que va aconseguir la seva recompensa molt aviat. El primer avís anava per banda dreta, amb una jugada de Robert Simón que va acabar provocant una falta perillosa perfecta per una centrada. El Nàstic avisava i pocs minuts després la pressió va donar els seus fruits. Dani Romera va estar atent i quan els dos defenses del Sanluqueño van dubtar a l'hora de controlar una pilota, el davanter es va colar entre els dos i se la va emportar. Quan estava armant la cama per disparar a gol, un dels defensors el va tirar a terra, que ben podria haver sigut penal, però que no va importar perquè Robert Simón estava atent a la jugada i va engaltar la pilota per marcar el primer gol del partit. Tornava l'extrem grana quan el Nàstic més el necessitava, no fallava en la definició i va posar el marcador a favor ben d'hora, al minut 4. Aquest era un primer pas per reivindicar-se per Robert Simón, després de la seva absència a l'onze titular de l'últim partit.El partit es posava cada vegada més grana, el Nàstic dominava l'esfèric sense gaires problemes, però als deu minuts de partit va començar la mala sort. Manu García va topar amb un atacant després d'una sortida per atrapar una centrada amb les mans i va haver de ser atès. El joc es va reprendre amb ell sota els pals, però pocs minuts després no es va notar bé físicament i Agné el va haver de substituir per Gonzi. Els minuts que es van gastar atenent a Manu van calmar el partit a la seva represa, però el Nàstic no va voler perdre l'estela guanyadora i va tenir dues accions que ben podrien haver sigut el 2-0. La primera la va tenir Dani Romera. L'andalús va rebre una pilota dins de l'àrea gràcies a un toc d'esperó de gran qualitat d'Edgar Hernández, però un defensa va blocar el remat. Pocs minuts després, Albarrán va engaltar una centrada des de fora de l'àrea, però no va poder trobar la comoditat del xut i el remat va sortir desviat.Quan tot semblava que el partit seria tranquil, amb un segon gol en qualsevol moment, el Sanluqueño va marcar el gol de l'empat. El mur defensiu grana començava a esquerdar-se, Gonzi va intentar refusar una pilota, però un migcampista del Sanluqueño va estar atent i li va guanyar la partida a Atyhami. El jugador va filtrar la pilota a un davanter que va xutar a porta, però Gonzi va aturar el remat i la mala fortuna va concedir el refús a Navarro, que no va fallar i va marcar l'empat amb la porteria buida. El gol va ser un gerro d'aigua freda per al Nàstic i això es va traslladar en el joc. Els grana estaven més imprecisos i, tres minuts després del primer gol, Joan Oriol va fallar quan intentava treure's de sobre la pilota i li va regalar l'esfèric a Toni García. L'atacant visitant a rematar a porteria amb la fortuna que el xut va rebotar amb un defensor, fet que va despistar a Gonzi i va acabar resultant l'1-2. Aquest segon gol va acabar de deixar estabornit als grana que van haver de patir fins que l'àrbitre va xiular la mitja part.Alguna cosa havia de canviar per fer reaccionar al Nàstic a la segona meitat i Agné va moure banqueta, donant entrada a Buyla i Pablo per tornar el domini al mig del camp. El Nàstic va millorar i això es va traduir en ocasions de gol. Primer la va tenir Dani Romera amb un remat de cap a l'àrea petita. El davanter grana va tenir la mala fortuna d'enviar la pilota justament a les mans del porter. Aquesta no va ser l'única, Bonilla va generar una ocasió marca de la casa intentant un gol olímpic des del córner, però el remat va acabar estavellant-se amb el pal. El Nàstic es trobava còmode sobre la gespa, però el Sanluqueño va tenir la seva oportunitat d'ampliar distàncies, però Gonzi, imperial, va aturar el remat amb un cop de puny.Aquest ensurt no va ser suficient per desequilibrar al Nàstic i a la jugada següent Joan Oriol va empatar el partit amb un autèntic golàs. El cambrilenc va engaltar una centrada tal com li venia des del frontal esquerre i va enviar la pilota a l'escaire. Els grana empataven el partit, tornaven a somriure i feien un pas endavant en el seu joc. Poc a poc els grana s'apropaven a l'àrea rival i el perill es va recompensar amb un penal a favor del Nàstic. Després d'una jugada rocambolesca, amb tres accions diferents que podrien ser penal, dues caigudes dins de l'àrea, va ser la tercera, quan un defensor va tirar a terra amb una forta entrada a Robert Simón i l'àrbitre no va dubtar. Bonilla, l'encarregat dels penals, no va fallar i va marcar el 3-2. El Nàstic havia remuntat un partit que s'havia posat molt difícil a la primera meitat i tot indicava que podrien arribar més gols encara. Dues jugades posteriors protagonitzades per Buyla podrien haver acabat dins, però l'encert no estava de cara al jugador grana. A cinc minuts del final, el Nàstic va rebre un nou gerro d'aigua freda. Si Joan Oriol va empatar el partit amb un golàs, Alfonso, del Sanluqueño, va tornar a empatar el duel amb un altre golàs des d'una posició molt similar a la de Joan Oriol. El punta rival va rematar amb potència i això va sorprendre Gonzi.El domini del partit canviava de nou i el Sanluqueño ben podria haver marcat el gol de la victòria durant els minuts de descompte. Canillas va fer una jugada maratoniana, marxant de tres defensors per plantar-se davant de Gonzi, però el porter, una vegada més, va salvar un punt aturant el remat. El Nàstic torna a punxar i les opcions de play-off queden cada vegada més lluny.