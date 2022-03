El CBT guanya el derbi i frena la ratxa de victòries del CB Salou (68-56)

Els tarragonins segueixen vius en les aspiracions al play-off

Actualitzada 26/03/2022 a les 22:50

El CBT venç a l'intractable CB Salou en el derbi que era tota una final per als tarragonins per confirmar les aspiracions al play-off. Els salouencs portaven una ratxa de tretze victòries que ha quedat frenada en sec en un partit on ha dominat el conjunt local. Partit de gran intensitat al Serrallo on els locals han ratllat la perfecció i han sapigut calmar la rauxa del salouencs en la tornada del descans. El CBT es despedeix del Serrallo aquesta temporada amb una victòria i ratllant aconseguir l'average. Els millors per part local van ser Ferran Torres amb 19 punts i 6 rebots per 22 de valoració, seguit per Tugores amb 13 punts i 7 rebots per 13 de valoració. Pel CB Salou els millors van ser Baiget amb 14 de valoració i CJ Barksdale amb 18 de valoració.

Primer quart molt físic on les defenses s'imposaven als atacs, un segon triple de Tugores a mitjans del primer quart posava per davant els locals (10- 8), un segon triple d' Orion després d 'una bona defensa allargava la distància (13-8). Ferran Torres aconseguia una altra cistella i obligava Jesús Muñiz a demanar temps mort (15- 8). Tugores seguia de dolç i aconseguia una altra cistella, el parcial seguia obert, Ngomo el trencava amb una cistella al pal baix (17- 10). Els visitants no es desenganxaven del marcador, el final del primer quart arribava amb un marcador favorable de 20 a 14.

El segon quart començava amb intercanvis de cistelles i una gran intensitat defensiva. Kristian finalitzava un gran contraatac i es recuperava la pilota. Estebanell assistia i JJ rematava (26- 18). Estebanell recuperava la pilota després del tap de Buscail i ell mateix finalitzava en cistella. Els locals ratllaven la perfecció en defensa i no deixaven jugar als salouencs. Una gran cistella de Tugores forçant la falta distanciava als locals en el marcador, els visitants demanaven temps mort (30- 20). Buscail feia més gran la dsitància i els blaus des de la defensa no paraven de crèixer. Nova cistella de Ferran Torres i recuperació de Tugores (37- 20), parcial de 7-0. Nova recuperació, els visitants no podien amb la defensa blava i Buscail rematava. Berni Álvarez demanava temps mort a manca de 43 segons per reordenar l'equip (39- 20). Alaminos aconseguia trencar el parcial amb un 2+1. Berni demanava temps a manca de 21 segons per arribar al descans (39- 23). Torres aconseguia una cistella inversemblant sobre la botzina i s'arribava al descans amb un marcador de 41- 23.

El tercer quart començava amb una cistella i falta de CJ, els visitants començaven amb molta energia i recuperaven la pilota i aconseguien cistella 0-5 de parcial, Berni demanava temps mort (41- 28). Baiget aconseguia un triple, Ferran Torres tallava el parcial visitant, i els locals aconseguien recuperar la pilota i Yoeri aconseguia cistella. Contestava Ngomo des del triple (45- 34). El visitants pujava la marxa del partit, ara eren ells els que dominaven el partit. Orion des del triple refredava el marcador. Baiget aconseguia un altre triple després de cistella de Ferran (50- 41). Triple de Mendes per frenar la rauxa visitant. Jesús Muñiz demanava temps mort a manca d'1 minut 37 segons per tranquilitzar als seus. El final del tercer quart arribava amb un marcador de 53 a 43.

Inici de l'últim quart amb recuperació de Fernández i dues cistelles consecutives d' Ousmane. Parcial de 7-0 per començar amb un triple de Kristian que obligava als visitants a demanar temps mort (60- 43). Baltà trencava aquest parcial amb una cistella quan faltaven pocs segons de possessió. Gran assistència de David a Kristian i es recuperava la pilota. Les defenses guanyaven als atacs i el temps transcorria (62- 45). Estebanell aconseguia una bonica cistella i la defensava blava seguia a una gran intensitat. Els visitants aconseguia una cistella al contraatac i Berni Álvarez demanava temps mort (64- 48). Triple de Baiget a manca de 3 minuts per finalitzar el partit que contestava Torres al pal baix. Els visitants no donaven el braç a tòrcer i seguien al partit gràcies al rebot ofensiu. Ferran Torres aconseguia una altra cistella a manca de 2 minuts per finalitzar el partit (68- 54). Baiget ajustava el marcador des de la personal i restaven 47 segons de partit. El final arribava amb un marcador de 68- 56. Victòria de l' Ibersol CBT en l'últim partit de la temporada al Serrallo.