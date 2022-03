Carapaz venç i Higuita es posa líder en la Volta amb un final a l'esprint a Cambrils

Higuita li treu ara 16 segons a Carapaz i, es disputaran la victòria en l'etapa final

Actualitzada 26/03/2022 a les 19:47

El ciclista equatorià Richard Carapaz (INEOS) s'ha imposat en l'esprint de Cambrils que ha disputat amb el colombià Sergio Higuita (BORA-Transgohe), el nou líder de la Volta a Catalunya després de la sisena etapa, una jornada èpica en la qual els dos s'han escapat mancant 133 quilòmetres.Higuita ara li treu 16 segons a Carapaz i, excepte sorpresa, en l'etapa definitiva d'aquest diumenge a Barcelona tots dos es jugaran la victòria final d'aquesta Volta. El portuguès Joao Almeida (UAE Team Emirates), que va perdre el liderat, és tercer a 52 segons i el colombià Nairo Quintana (Team Arkéa), quart a 53.El campió olímpic i el campió colombià han arribat a meta amb 48 segons de diferència respecte el grup de la resta de favorits en una etapa trencacames de 167,6 quilòmetres amb sortida a Salou (Tarragonès) marcada per la pluja i l'ambient fred. L'espanyol millor classificat segueix sent el català Juan Ayuso (UAE Team Emirates), cinquè a 1 minut i 8 segons.La jornada ha començat amb els intents d'escapada de corredors mal posicionats en la general. Un dels quals ho ha provat ha estat l'australià Rohan Dennis (Jumbo-Visma), però la seva aventura en solitari ha finalitzat abans del primer port de la jornada, el Coll de Llebres de primera categoria, amb rampes de fins a un 15% de desnivell.A partir d'aquí ja es van moure els favorits, amb Higuita i Carapaz obrint un gran buit respecte al grup del colombià Quintana, el neerlandès Wouter Poels (Bahrain Victorious) i el noruec Tobias Halland Johanessen (U-X Pro Cycling Team), a més de nou ciclistes més.Darrere s'ha quedat el gran grup, amb qui ha començat l'etapa com a líder Almeida. Tampoc han aconseguit entrar en la fugida Ayuso, l'australià Ben O'Connor (AG2R) i el francès Guillaume Martin (Cofidis).Higuita i Carapaz, al costat de Lucas Plapp (INEOS), company d'equip de l'equatorià, han coronat el port amb 47 segons d'avantatge respecte al grup de Quintana i amb 1 minuts i 4 segons sobre el d'Almeida.En el descens, Plapp s'ha despenjat dels escapats (i abandonaria més endavant) i els dos grups perseguidors s'han unit. De tota manera, l'avantatge d'Higuita i Carapaz no ha fet més que incrementar-se, aconseguint 1 minut i 35 segons al cim del Coll de Capafonts, de segona categoria, situat a 105,4 quilòmetres de la meta.Tres quilòmetres després han arribat al primer esprint intermedi de la jornada, en el que Carapaz s'ha emportat tres segons de bonificació, Higuita dos i Ayuso, el primer a passar del grup perseguidor, un.L'equatorià i el colombià han seguit fent més gran el forat, fins a aconseguir els 3 minuts i 33 segons malgrat que el grup de la resta de favorits s'ha incrementat fins als 60 corredors. L'UAE Team Emirates ha estat l'encarregat de marcar el ritme per intentar reduir la diferència mitjançant el català Marc Soler i el portuguès Rui Costa.Però el terreny de l'etapa, amb carreteres estretes i mullades, no ha afavorit les aspiracions del gran grup. Els dos escapats han començat l'últim port de la jornada, el Coll de la Teixeta de segona categoria, amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge, i han arribat al seu cim, situat a 28,5 quilòmetres de la meta, mantenint el mateix buit.Poc després, en el segon i últim esprint intermedi de la jornada, Higuita ha agafat tres segons de bonificació, Carapaz dos i Ayuso, un.El descens fins a Cambrils ha estat frenètic, amb Ayuso agafant avantatge en el grup perseguidor, i un altre grup encapçalat per Quintana i Poels aconseguint també deixar enrere al reduït escamot amb Almeida. Però, finalment, han acabat agrupant-se sense aconseguir agafar Carapaz i Higuita, que s'han jugat el triomf en un final molt ajustat en el que s'ha imposat l'equatorià.Demà diumenge es disputarà la setena i última etapa de la Volta a Catalunya, amb sortida i final a Barcelona i sis pujades a la muntanya de Montjüic, que té una rampa, la del castell, amb un desnivell del 19%. El cara a cara entre Higuita i Carapaz promet noves emocions fortes.