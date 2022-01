No hi ha manera (0-0)

El Nàstic té el domini de la pilota i té les ocasions, però el poc encert i els pals han evitat el gol dels grana

23/01/2022 a les 18:48

Entra Pedro Martín

FITXA TÈCNICA

Linense: Nacho Miras, Serge Leuko, Delmonte, Borja López, Víctor Mena, Loren Fernández, Chironi (Coulibaly, 45'), Masllorens (Leando, 70'), Dorrio, Ñito González (Sergi Fernández, 70') i Iván Martín (Toledano, 84').



Nàstic: Manu García, Albarrán (Pol Domingo, 12'), Aythami, Quintanilla, Joan Oriol, Robert Simón, Pedro del Campo, Elías Pérez, Nil Jiménez (Pedro Martín, 75'), Dani Romera i Pablo Fernández (Fran Carbià, 61').



Àrbitre: Fernando Bueno Prieto (col·legi madrileny). Va mostrar la targeta groga al local Víctor Mena; i al visitant Elías Pérez.



Gols: Sense gols.



Incidències: Partit disputat al Municipal de la Línea de Concepción corresponent a la jornada 19 de Primera RFEF.

No hi ha manera. El Nàstic de Tarragona torna a empatar a zero per segona vegada consecutiva i acaba la primera volta sense sumar els tres punts fora de casa. Els granes han disputat el seu millor partit com a visitants, han tingut la possessió i les ocasions, però la realitat és que el Nàstic encara no ha fet el gol aquest 2022.La primera meitat ha començat amb el que seria la tònica habitual dels primers quinze minuts, amb intercanvi d'ocasions i possessió entre els dos equips. El Nàstic començava a agafar el control del partit poc a poc i amb arribades per la banda dreta d'Albarrán. Poc més va poder aportar el jugador perquè als deu minuts de partit, després d'un xoc amb Víctor Mena, el lateral grana es va fer mal a la cuixa dreta i Raúl Agné va haver de moure la banqueta ben aviat. Pol Domingo va entrar al camp després de diverses jornades sense poder trepitjar la gespa. La pèrdua de potencial ofensiu per banda dreta no va aturar el joc del Nàstic, que s'havia convertit en el dominador d'un partit que s'estava escalfant gradualment.El Nàstic s'apropava a la porteria de Nacho Miras. Primer avisava Robert Simón per la dreta, però l'àrbitre va xiular un fora de joc inexistent que podia haver acabat en la primera ocasió clara del partit. El Linense també va tenir les seves aproximacions a l'àrea grana, sobretot gràcies a diverses faltes perilloses prop de la porteria de Manu García, però la defensa grana es va mostrar una vegada més perquè és la millor de la categoria i va refusar de manera fèrria totes les centrades locals amb un providencial Aythami. El Nàstic no patia en defensa i tampoc al centre del camp. Els granes s'havien convertit en els protagonistes del joc i s'acostaven perillosament a la porteria de Nacho Miras. Al minut 26 ha arribat la primera ocasió dels grana. Pablo Fernández controla la pilota dins de l'àrea i fa un centre perfecte al segon pal on estava Nil Jiménez, avui titular. El barceloní ha rematat completament sol, a plaer, però la pilota va acabar topant amb el pal. El gol era clar, però tornava a escapar-se de les mans del Nàstic. Els grana no abaixaven els braços i mantenien la possessió a camp contrari i, deu minuts després, va arribar una altra ocasió clara de gol. En aquest cas Joan Oriol centra una pilota que remata Romera, com pot, a l'àrea petita, però Nacho Miras estava atent i amb una gran aturada va enviar la pilota a córner. El setge grana no va aturar durant tota la primera part, el Linense només aconseguia arribar a l'àrea grana a pilota aturada i amb un xut potent des de fora de l'àrea a través de Leuko, però la defensa fèrria del Nàstic impedia qualsevol perill per Manu García. Tot i que el Nàstic feia els seus esforços per avançar-se al marcador, el partit va arribar al descans amb l'empat a zero, no hi havia manera.La segona part del Nàstic va començar amb el mateix guió que la primera. El Nàstic dominava el partit i la primera ocasió de gol no va trigar a arribar. Pedro del Campo va agafar una pilota perduda dins de l'àrea petita i el seu remat amb el peu esquerre torna a topar-se amb el pal i la pilota es passeja per la línia de gol sense que ningú trobés la manera de ficar-la dins. La pilota no volia entrar i el Linense començava a despertar-se. El pitxitxi dels locals, Coulibaly, va entrar al terreny de joc i la Balona va entrar de nou al joc Però el Nàstic no tenia l'última paraula i al minut 59 l'ocasió grana va arribar a partir d'un contraatac. Pablo Fernández marxava sol amb la pilota i quan estava tot sol davant del porter va decidir no xutar i donar la passada de gol per a Romera, que es va llençar amb tot, però no va arribar a rematar. El Nàstic tenia, de nou, les ocasions, aquesta vegada amb una bona combinació de passades, però el gol no volia apropar-se als grana. Raúl Agné va moure banqueta i va fer entrar ràpidament a Fran Carbia per Pablo Fernández, més mobilitat a camp contrari per aconseguir moure un empat a zero que semblava impossible de trencar.Ara era el torn del Linense, que a partir del minut 60 va gaudir de deu minuts de control total de la pilota. Al Nàstic li tocava defensar, i la defensa grana es va ser de nou un baluard i va aturar totes les ocasions dels locals sense que Manu Garcia patís massa perill. Temps de replegar-se i sortir al contraatac, i així és com Dani Romera va obtenir una nova ocasió de gol, amb un xut que va marxar a l'esquerra de la porteria rival.Raúl Agné va gastar l'últim cartutx que li quedava i va posar sobre la gespa a Pedro Martín, que va entrar per Nil Jiménez. L'andalús entrava al camp decidit a trencar tant la maledicció grana amb el gol fora de casa com la seva pròpia, que encara no ha marcat aquesta temporada. I la realitat és que Pedro Martín la va tenir. Els grana van aconseguir una bona combinació de passades dins de l'àrea rival i la pilota va arribar als peus del davanter andalús que va rematar a la mitja volta, però el porter del Linense va reaccionar ràpidament i va enviar la pilota a córner. La tònica del partit era la mateixa, el Nàstic tornava a tenir la possessió i arribaven ocasions per anar fins i tot amb 0-3 al marcador, però no hi havia manera. El gol no volia ser grana i els de Raúl Agné començaven a desesperar-se al camp amb les jugades ofensives. A cinc minuts del final Robert Simón va engaltar una pilota dins de l'àrea, però novament el xut, que anava ben intencionat, va topar amb el travesser. Els minuts passaven i a cada ocasió que fallava el Nàstic semblava una nova pedra sobre l'esquena dels jugadors granes. Les ocasions continuaven arribant i fins i tot ho va provar Pol Domingo amb un remat des de fora de l'àrea, però aquest va marxar sobre la porteria sense perill. El Nàstic estava jugant el millor partit fora de casa de la temporada, ho tenia tot, la possessió, les ocasions, el perill, però faltava una cosa, el més important, el gol. I aquest no va arribar. L'àrbitre va xiular el partit i els jugadors granes van patir una vegada més com els seus esforços sobre el terreny de joc no donaven els seus fruits. Ja sigui pel poc encert, per les males decisions, els pals o la mala sort, que el gol no va voler entrar i el Nàstic va completar una vegada més un partit fora de casa sense veure la victòria. Tota la primera volta sense guanyar fora de casa i després d'aquesta bona oportunitat desaprofitada sembla que els tres punts no arribaran mai, i l'ascens cada vegada és més lluny.