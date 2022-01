El CBT dona la volta al partit i suma la segona victòria de l'any (72-77)

Els de Berni Álvarez van realitzar un bon partit tot i tenir baixes importants com Orion i Estebanell

Actualitzada 23/01/2022 a les 22:24

El CBT ha començat amb bon peu aquest 2022. Els de Berni Álvarez sumen una nova victòria a casa del CB Es Castell i manenen les seves aspiracions de l'ascens. L'equip no podia comptar amb Orion Outerbridge, Gerard Estebanell, David Fernández, Joan Güixens o Ferran Millán, però l'equip recuperava a Víctor Vinós i també comptava amb Ferran Torres, fitxatge estrella, que va tornar al club el passat divendres.

Sortida amb poc ritme per part dels dos equips, el matx començava amb una cistella ràpida de Sherif, contestada posteriorment pels locals després d'aconseguir el rebot ofensiu. Arribava el primer triple dels locals per posar-se per davant, alternatives en el marcador en el instants inicials. Els jugadors de Berni Álvarez es mostraven incómodes i això ho aprofitava Es Castell per controlar el partit. El primer quart arribava a la fi amb un 23- 15 en el marcador.

Durant la segona meitat el domini local continuava i van arribar així la màxima diferència en el marcador 30-20 pel conjunt de ses illes. Els visitants no trobaven el seu ritme dins el partit i els locals seguien de dolç amb un gran encert, marxant al descans amb un 43-32.

Al tercer quart va començar la remuntada. Gran sortida del CBT defensivament que tancava l'anella d' Es Castell i amb un parcial de 0-6 ajustava el marcador (43-38). Espectacular triple de Tugores que ajustava encara més el marcador i posterior recuperació defensiva. Les bones sensacions es reflectien amb un 57-54 al final del tercer quart.

El CBT va fer una sortida immillorable a l'últim quart amb un triple de Buscall. El domini blau va ser clar i a falta de dos minuts del final els de Berni Álvarez van aconseguir realitzar la gesta i finalment van donar la volta al marcador.