Raúl Agné: «Sembla el dia de la marmota, hem fet el millor partit fora de casa però no el gol»

El tècnic grana lamenta l'empat tot i que «hem tingut sis ocasions clares de gol amb dos pals i el rival només un xut»

Actualitzada 23/01/2022 a les 18:56

L'entrenador del Nàstic, Raúl Agné, no va sortir content després que el seu equip empatés a zero per segona vegada consecutiva aquest 2022 i amb aquest resultat tanqués la primera volta sense aconseguir la victòria fora de casa. «Sembla el dia de la marmota, hem fet el millor partit amb diferència amb sis ocasions clares de gol i el rival només un xut» va exclamar el tècnic després de veure com, una vegada més, per molt que el seu equip ho intentés, no havia manera de foradar la porteria rival. I és que Agné no trobava la manera d'explicar com és que amb aquest gran partit dels grana no s'ha fet gol: «Cada setmana és el mateix, no entenc per què no fem el gol. Ens hem adaptat a un camp complicat, al temps, al rival, però el gol no ha arribat» lamentava.El Nàstic marxa d'un camp complicat com és el del Linense, un rival superior a la taula, amb un empat amb un gust amarg. Cada cop més els grana són més lluny del seu objectiu i tot per no marcar gol, Agné creu que «no va de davanters, posem el futbol. Aquesta situació no ha de ser una obsessió, encara que és la realitat, però fem més ocasions que la resta d'equips de la categoria».Els grana completen una primera volta sencera sense veure la victòria com a visitants, i Agné fa balanç de la situació: «Estic content amb el joc, amb el nivell, però no amb la classificació. Hem fet mèrits per estar a dalt» explicava un tècnic que ha iniciat aquesta complicada setmana de tres partits amb un empat que té més gust de perdre dos punts que de sumar-ne un. El proper partit dels tarragonins serà al Nou Estadi aquest dimecres davant l'Andorra, i Raúl Agné creu que «seguirem la línia que estem treballant fins ara, fa massa dies i massa partits que ho fem bé» i el Nàstic buscarà retrobar-se amb la victòria després de marxar de la Línea amb les mans buides.