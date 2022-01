L'última oportunitat de guanyar fora de la primera volta passa per La Línea

La Real Balompédica Linense es mostra com un equip sòlid al seu camp, on ha guanyat set partits i n'han perdut només dos

Actualitzada 20/01/2022 a les 21:23

El Nàstic visitarà aquest diumenge a les 16 hores el Municipal de La Línia per jugar l'últim partit de la primera volta de la Primera RFEF contra la Real Balompédica Linense. L'equip andalús, també anomenat La Balona, es presenta com un rival complicat i també l'útima oportunitat del Nàstic de trencar la maledicció de no guanyar fora de casa d'aquesta primera part del campionat.

La Balona arriba al partit després d'ensopegar per sorpresa a casa del Sevilla Atlético, equip que es troba en posicions de descens. De fet, els andalusos porten una dinàmica negativa de resultats amb tres derrotes, dos empats i una victòria en els últims cinc partits. Tot i això, es mantenen com a rival a batre per tots els equips que aspiren a ascendir de categoria perquè es troben en cinquena posició amb 28 punts, límit que marca els play-offs de la categoria.

Donant un cop d'ull a les estadístiques, destaca que l'equip entrenat per Antonio Ruiz Romerito és l'únic club dels dotze primers que té balanç negatiu entre gols marcats i encaixats. Els andalusos normalment encaixen pocs gols, però a principis de desembre van protagonitzar la pitjor derrota de tota la Primera RFEF, quan van caure per set gols a un a casa de l'Andorra. Una golejada que va pesar a la mentalitat de l'equip.

Un dels jugadors més perillosos de l'equip és Aly Coulibaly, anomenat Couligol entre els aficionats andalusos, el migcampista francès està demostrant ser el jugador més important del Linense aquesta temporada i és també l'actual pitxitxi amb quatre gols. L'altre home gol de la Balona és un conegut de l'afició grana. El davanter Gerard Oliva va arribar al Linense procedent del Nàstic el passat estiu, i fins ara ha marcat un total de quatre gols. Però la defensa de Raúl Agné no s'haurà de preparar per aturar-lo, el de Riudecanyes no estarà disponible per la cita d'aquest diumenge per acumulació de targetes grogues. Oliva es quedarà amb les ganes de foradar la porteria de Manu García. De fet, els locals també han perdut un altre dels seus jugadors importants de la temporada recentment. El migcampista Abdoul Bandaogo, un dels fixos als onzes del Linense, ha fitxat aquesta setmana per al Betis Deportivo. La Balona, però, s'ha reforçat aquest mercat d'hivern i espera que tant Serge Leuko com Sergi Fernández, els reforços més prometedors, estiguin disponibles de cara al partit contra el Nàstic.

El Linense és un equip molt sòlid a casa, on ha aconseguit guanyar un total de set partits i només ha perdut dos, sense veure cap empat. El Municipal de La Línea s'ha convertit en un baluard d'un equip que té un problema similar al dels grana, li costa sumar punts com a visitants. Els andalusos són la primera pedra en el camí dels grana, que necessiten començar a sumar de tres en tres fora de casa si volen lluitar a la part alta de la classificació. Els de Raúl Agné han d'aprofitar la mala dinàmica dels andalusos, que no arriben amb les seves millors armes aquest diumenge, per aconseguir la primera victòria de la temporada com a visitants.

El Linense marca la línia del play-off a la classificació i es troben a quatre punts del Nàstic. No hi ha marge d'error.