L'Ibersol CBT viatja a Menorca i afrontarà el partit amb baixes per culpa de la covid

L'enfrontament contra el Pinta B CB Es Castell es disputarà diumenge a les 12 hores

Actualitzada 21/01/2022 a les 10:58

L'Ibersol CBT es desplaçarà fins a Menorca per jugar aquest diumenge a les 12 hores al Pavelló Sergio Llull, davant del Pinta B CB Es Castell en el que serà la tretzena jornada de la Lliga EBA del grup C1. L'equip afrontarà el partit amb baixes per culpa de la covid- 19, però amb el dubte de la possible reaparició de Víctor Vinós.



«Afrontem el partit amb la dificultat logística que comporta un viatge d'aquestes característiques. Hem preparat el partit de la millor manera possible, pujant la intensitat i el ritme que ens havien mancat en les darreres jornades fruit de la parada per vacances», comenta Berni Álvarez.

Pel que fa al rival, el Pinta B Es Castell: «Tenen jugadors molt veterans amb molt de pes dins l'equip, Bulfoni ja ens va fer molt de mal al Serrallo en posicions exteriors i per dins Orfila és un dels seus referents. Haurem de ser més físics que ells i plantejar un partit de ritme alt per poder emportar-nos el partit», explica el tècnic.

El Pinta B Es Castell- Ibersol CBT correspon a la tretzena jornada de la Lliga EBA C-1 i es jugarà al Pavelló Sergio Llull el diumenge dia 23 a les 12.00 hores. Es podrà seguir en directe pel canal de Youtube del TAC 12 o per la seva pàgina web.