Instal·laran una pista a la plaça Mercadal per l'Open Reus Pro Pàdel

El torneig aproparà l'esport a la ciutadania i servirà de prèvia del World Padel Tour que tindrà lloc al març

Actualitzada 20/01/2022 a les 20:43

La ciutat de Reus es convertirà en el centre del pàdel del món durant el primer trimestre de l'any. L'emoció per aquest esport arribarà ben al centre de la ciutat. L'Ajuntament de Reus instal·larà una pista amb graderies just al mig de la plaça Mercadal. Aquest esdeveniment es durà a terme en el marc de l'Open Reus Pro Pàdel, el primer torneig d'aquest esport que s'organitzarà a la ciutat.

Durant el mes de febrer, la regidoria d'Esports ha impulsat un seguit d'accions per acostar la pràctica d'aquest esport a la ciutat i així servir d'una mena de prèvia del que seran els vuit dies de l'esdeveniment mundial que tindran lloc al mes de març. L'Open Reus Pro Pàdel serà l'acte central i es durà a terme cada setmana de febrer, de divendres a diumenge.

El torneig està organitzat pels clubs i centres de pàdel de la ciutat, que seran seus de competicions setmanals obertes a tot el qui vulgui participar. Les competicions començaran amb el Global Pàdel el primer cap de setmana de febrer, després l'organitza el CN Reus Ploms i el Reus Deportiu l'11, 12 i 13. L'Indoors Reus agafarà el relleu el 18, 19 i 20 de febrer i, finalment, el torneig organitzat pel Club Tennis Reus Monterols el 25,26 i 27 del mateix mes, clouran amb aquesta primera edició de l'Open Reus Pro Pàdel.

El regidor d'Esports i Lleure de l'Ajuntament de Reus, Pep Cuerba anima «a tota la població de la ciutat per participar en aquest esdeveniment, sigui practicant l'esport o com a espectadors» i és que la pista que s'instal·larà a la plaça Mercadal servirà com a seu de les finals de cadascun dels torneigs, a més d'activitats de pàdel adaptat i partits d'exhibició entre d'altres.

L'Open Reus Pro Pàdel comptarà amb categoria femenina i masculina i els quadres de les parelles es construiran en funció del nivell dels participants, amb l'objectiu de veure la màxima competició possible. Tots els torneigs tindran el mateix format i els participants podran inscriure's a tantes seus com vulguin. Els guanyadors de cada categoria en cada certamen rebrà com a obsequi una entrada d'un dia per l'esdeveniment professional World Padel Tour.

A banda d'aquesta competició, la regidoria d'Esports també té previstes més accions centrades en l'àmbit escolar com formació als docents d'educació física sobre aquest esport, trobades d'alumnes de secundària per familiaritzar-se amb l'esport i un fons de material en préstec per a les escoles.

Reus, seu del World Padel Tour

La ciutat de Reus acollirà per primera vegada les fases inicials del World Padel Tour durant el 6 i el 13 de març al Pavelló Olímpic de la ciutat. La jugadora d'elit de pàdel, Ari Sánchez, ha servit d'ambaixadora de la ciutat on va néixer i ha ajudat perquè aquest esdeveniment mundial passi per la capital del Baix Camp.

Aquest torneig mundial es realitzarà en el marc del calendari competitiu de la temporada 2022 i s'espera que repeteixi de cara a la temporada 2023. Durant aquests dies, Reus serà l'epicentre del pàdel i serà una de les primeres cites de l'any. Per aquest motiu, reunirà a esportistes professionals de totes les parts del món.