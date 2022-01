Ferran Torres torna al CBT

El jugador de l'Hospitalet de l'Infant havia marxat al CB Cambrils de Tercera Catalana

Actualitzada 21/01/2022 a les 12:58

Ferran Torres tornarà a la disciplina del CB Tarragona, després de 5 mesos. El jugador natural de l'Hospitalet de l'Infant i que darrerament havia decidit seguir jugant al CB Cambrils de Tercera Catalana, ha decidit tornar a la disciplina blava per seguir ajudant als joves jugadors blaus i donar un plus de qualitat a la plantilla per tal d'encarar aquesta Lliga EBA.

El 14 del CBT assumirà com cada any la responsabilitat d'ajudar els joves jugadors que pugen a entrenar i jugar amb l'equip que entrena Berni Álvarez. «Els intento ajudar en el seu camí cap al primer equip, a la vegada que miro de treure'ls pressió», ha confessat.

«No volia marxar del club amb el mal sabor de boca del descens a LEB Plata, vinc a ajudar en tot el que pugui», ha comentat Ferran Torres.