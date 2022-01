Agné espera tancar la primera volta amb la primera victòria fora de casa contra el Linense

«Tenim un handicap important: és un camp gran però sempre hi fa molt de vent»

Actualitzada 21/01/2022 a les 16:16

L'entrenador del Gimnàstic, Raúl Agné, espera obtenir la primera victòria fora de casa diumenge contra la Real Balompédica Linense. L'entrenador grana ha apuntat que «no m'ha passat mai no guanyar un partit fora de casa en tota una volta, no és normal». Més quan considera que els jugadors tenen actitud competitiva i compromís i «el joc cada vegada està millor».El Municipal de la Línea és un camp gran, però «sempre hi fa molt de vent i això és un handicap important», ha explicat Agné. Referint-se al rival, l'ha titllat d'equip «molt similar a nosaltres, amb només una victòria fora de casa». «És un equip molt intens, amb molt de múscul i molt agressiu en el bon sentit de la paraula i capaç de mantenir aquesta intensitat durant tot el partit», ha afegit. El tècnic grana afirma que els seus jugadors són fiables a nivell defensiu i ara «el que cal és intentar millorar en atac i començar a rascar punts, no tenim marge d'error».En referència a la falta de gol del Nàstic (aquesta temporada només ha marcat 15 dianes, 2 d'elles com a visitant), Raúl Agné apunta que «som dels equips que més arriben a l'àrea i que més xuten». «Estem a un partit de canviar la situació i espero que sigui aquest diumenge», ha conclòs.