Dembélé entra en guerra amb el Barça: «No acostumo a cedir al xantatge»

Actualitzada 20/01/2022 a les 18:18

El jugador francès del FC Barcelona Ousmane Dembélé ha respòs a les xarxes socials al Barça, que aquest dijous ha decidit no convocar-lo per jugar davant l'Athletic Club, en afirmar que «no acostumo a cedir al xantatge» en referència a les negociacions per a renovar el seu contracte amb el club blaugrana.L'extrem francès ha publicat un comunicat a Instagram després que el director de futbol del Barça, Mateu Alemany, defensés la decisió del tècnic Xavi Hernández de no convocar-lo per al partit dels vuitens de final de la Copa del Rei contra l'Athletic de Bilbao.«No soc un home que enganya i menys encara un home que té el costum de cedir al xantatge. Com sabeu, hi ha negociacions. Deixo al meu representant encarregar-se d'això, és el seu terreny. El meu terreny és la pilota, simplement jugar al futbol, compartir moments d'alegria amb els meus companys i tots els socis», ha escrit.Unes paraules que contrasten amb l'opinió del club en paraules d'Alemany, que entén que «el jugador ja ha decidit no continuar» al no acceptar les ofertes de renovació presentades.Per això, el director de futbol del Barça insta a Dembélé a «sortir com més aviat millor» al mercat d'hivern.La intenció de l'entitat era renovar al francès, que finalitza contracte al juny d'aquest mateix any, però la seva firma encara no s'ha produït, per la qual cosa des del passat 1 de gener és lliure de tancar un acord amb qualsevol altre equip.En aquest sentit, Dembélé, que puntualitza que fa quatre anys que «no contesta» cap dels «xafardejos» que sorgeixen sobre la seva figura, sosté que està totalment «implicat i a disposició» del club i del tècnic Xavi Hernández.«Prohibeixo a qualsevol donar a pensar que no estic implicat en el projecte», assenyala el jugador francès, qui en el seu missatge recorda que «sempre ho he donat tot pels meus companys i per tots els socis... Ara això no canviarà».