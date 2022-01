Les amonestacions amenacen el Nàstic en una setmana complicada

Raúl Agné tindrà fins a tres baixes aquest diumenge i quatre jugadors importants a l'onze estan apercebuts

Actualitzada 18/01/2022 a les 20:46

El Gimnàstic de Tarragona afronta aquest diumenge l'inici d'uns set dies molt complicats per a l'equip. Primer, s'acabarà la primera volta al camp del Linense, la segona volta començarà ràpidament amb l'arribada de l'Andorra al Nou Estadi dimecres de la setmana vinent i es finalitzarà amb un altre duel lluny de Tarragona, en aquest cas al camp del Betis Deportivo. Aquests set dies exigiran el màxim de la plantilla i Raúl Agné ha de tenir en compte que podrà perdre jugadors importants per a algun d'aquests partits.

De cara a l'enfrontament d'aquest cap de setmana, el tècnic no podrà comptar amb seguretat ni amb Édgar Hernández, que s'està recuperant de la seva lesió, ni tampoc amb Javier Ribelles. El migcampista és un fix del tècnic, però haurà de complir sanció per acumulació de targetes grogues. Un altre jugador del mig del camp que probablement no hi podrà ser és Jannick Buyla. El grana està disputant la Copa Àfrica i demà jugarà contra Sierra Leona, el que serà el seu últim partit de fase de grups, però potser continua competint. Guinea Equatorial, la seva selecció, va sorprendre el passat diumenge quan va guanyar a l'Algèria, una de les favorites del torneig i vigent campiona de la passada edició l'any 2019. Guinea Equatorial té bones possibilitats de quedar entre els dos primers perquè depèn d'ella mateixa, i, si la selecció es classifiqués per a la següent fase, Buyla es perdria encara un partit més.

Arriba una setmana complicada, i Raúl Agné podria tenir més d'un mal de cap per establir els seus onzes. Fins a quatre jugadors importants es troben apercebuts amb quatre targetes grogues. Veure una cartolina contra el Linense podria deixar Pedro del Campo, Álex Quintanilla, Pablo Fernández i Joan Oriol fora de les convocatòries de cara al partit del dimecres contra l'Andorra al Nou Estadi. Aquests jugadors són els indispensables als onzes d'Agné, entre ells el capità. Joan Oriol només s'ha perdut vint-i-set minuts de Primera RFEF i sembla que només les sancions el poden treure de les convocatòries.

El tècnic grana té preparat el fons d'armari de l'equip i, si perd a Del Campo diumenge, Ribelles tornarà a estar disponible contra l'Andorra i el mig del camp es mantindrà en la mateixa situació que es troba actualment. En el cas de la defensa, les posicions estan ben cobertes. Marc Trilles i Pol Domingo serien defenses titulars indiscutibles sense Quintanilla, així el poden substituir sense problemes. De recanvi de Joan Oriol, estaria entre Nil i Javi Bonilla, dos jugadors de rotació habituals en els segons temps dels partits. A la davantera, Pedro Martín tindria una nova oportunitat de demostrar perquè ha de ser a punta de referència grana.

Aquesta possible disbauxa d'amonestats es calcula sense tenir en compte que la pandèmia de la covid és present. Actualment, els jugadors afectats ja han superat la malaltia i s'han reincorporat a l'equip, però, en aquesta situació d'incertesa, mai se sap quan es podrien afegir baixes inesperades entre la plantilla.

El futbol torna amb força aquests set dies i el Nàstic no pot desaprofitar l'impuls dels nou punts en joc. Els grana tenen l'oportunitat de capgirar la dinàmica i reincorporar-se a la lluita per les posicions d'ascens, on ha d'estar segons les aspiracions del club. D'altra manera, sortir d'aquesta setmana amb un balanç negatiu podria arribar a condemnar els objectius de l'equip.

Agné haurà de gestionar la plantilla tenint en compte que pot perdre peces claus en partits importants.



El club Gimnàstic i Covestro renoven l'acord de patrocini entre les entitats

El Nàstic de Tarragona va anunciar ahir l'acord amb Covestro per renovar el patrocini fins a 2023. La relació entre les dues entitats es manté activa des de l'any 1986 i l'empresa es consolida com a patrocinador i soci del club. Aquesta renovació inclou la presència de Covestro en diferents espais del Nou Estadi i també la distribució d'entrades entre els treballadors de la companyia, amb l'objectiu de fomentar l'afició a l'equip de futbol. El responsable de l'àrea de negoci del Nàstic, José Maria Andreu i la directora de comunicació de Covestro, Mònica Costra, han formalitzat l'acord