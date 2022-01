El davanter grana continua amb la seva recuperació sobre el verd

18/01/2022 a les 17:54

El davanter del Nàstic Edgar Hernández continua amb la recuperació de la lesió que va tenir durant el partit contra el Cornellà, a inicis del passat mes de desembre. El grana va patir un arrencament parcial de l'adductor dret i el 17 de desembre va haver de passar per quiròfan. En aquell moment, els metges li van diagnosticar un període d'entre sis i vuit setmanes de baixa.Actualment, Hernández continua en procés de recuperació, però ja ha començat a trepitjar la gespa. Aquestes són bones notícies per un Nàstic que necessita el retorn del seu pitxitxi. El grana encara no està llest, però el camí per al seu retorn es comença a veure a l'horitzó.