Un imbatible FC Barcelona destrossa el Calafell al Palau Blaugrana (14-6)

Els de Ferran López van mantenir el ritme durant la primera meitat però al final van caure derrotats

Actualitzada 18/01/2022 a les 22:23

El FC Barcelona i el Calafell s'han donat cita aquest diumenge al Palau Blaugrana en un partit corresponent a la jornada 13, ajornat en el seu moment a causa de contagis de covid dins la plantilla del Baix Penedès. El conjunt tarragoní no podia comptar amb el fitxatge d'hivern Martí Casas, jugador important durant l'anterior jornada, perquè aquest matx correspon a la primera volta i, llavors, encara no estava inscrit.

El Barça arribava al partit com el rival més temible, un líder fort que havia superat a tots els seus rivals aquesta temporada. El Calafell no ha estat diferent. Tot i que els de Ferran López han lluitat, no han aconseguit aguantar la potència dels blaugrana.

Els locals han mostrat la seva superioritat ben d'hora amb un remat a distància potent de Matías Pascual des de l'exterior. Xano Edo no va poder fer res i el Barça ja s'imposava al marcador al primer minut de partit. Tot i això, el Calafell no es va voler deixar impressionar i empatava el partit amb Humberto Mendes. El Calafell no podia aguantar gaire el marcador igualat, un Joao Rodrigues en estat de gràcia tornava a posar al Barça per davant. La insistència del Calafell va donar els seus fruits amb una jugada magistral de Sergio Miras. El jugador del Calafell es va colar fins de l'àrea blaugrana i va provar un xut de cullera que el porter barceloní va aturar, però Miras va estar atent al refús i va tornar a empatar el marcador.



Fins aquell moment partit estava igualat, però els del Baix Penedès sempre anaven a remolc dels blaugrana, el Barça es posava per davant i el Calafell empatava. Però el partit es va trencar a finals de la primera meitat quan el Barça va posar distància. Primer Helder Nunes de penal i després Joao Rodrigues al refús d'una falta directa va fer el 5-3 a la primera meitat.

La segona part va ser un recital blaugrana. Els locals van destrossar als de Ferran López aconseguint una diferència d'11-3. El Calafell va maquillar el marcador al final del partit amb dos gols consecutius per escurçar distàncies, però el Barça no va donar opció i va acabar el partit amb 14-6. Tot i aguantar durant la primera part, el Calafell va caure derrotat al Palau Blaugrana de forma contundent.

FITXA TÈCNICA

FC Barcelona. Aitor Egurrola, Matías Pascual, Pau Bargalló, Helder Nunes i Joao Rodrigues. També van actuar Roca, Panadero, Llorca i Alabart.

Calafell. Xano Edo, Sergio Miras, Humberto Mendes, Jan Escala i Arnau Xaus. També van actuar Gabarró, Ferrer i Espinosa.

Gols. 1-0, Pascual (1'); 1-1, Mendes (6'); 2-1, Rodrigues (7'); 2-2, Sergio Miras (13'); 3-2, Bargalló (18'); 3-3, Xaus (19'); 4-3, Nunes (22'); 5-3, Rodrigues (22'); 6-3, Pascual (27'); 7-3, Rodrigues (27'); 8-3, Pascual (30'); 9-3, Nil Roca (39'); 10-3, Bargalló (39'); 11-3, Rodrigues (40'); 11-4, Gabarró (42'); 11-5, Ferrer (43'); 12-5, Pascual (45'); 13-5, Alabart (46'); 14-5, Llorca (48'); 14-5, Xaus (50').

Àrbitres. Gerard Gorina i Aleix Gorina.