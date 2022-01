El cambrilenc realitzarà uns entrenaments a Alfaz del Pi

Actualitzada 17/01/2022 a les 17:03

Estanis Pedrola continua el seu ràpid ascens aquesta temporada. El cambrilenc, encara juvenil, ha aconseguit debutar amb el Barça de Xavi Hernández en un partit oficial de Primera Divisió i, ara, ha estat convocat per la sub 19.La selecció espanyola que dirigeix Santi Denia s'està preparant per al campionat europeu que es jugarà durant el mes de març. L'extrem cambrilenc realitzarà unes sessions d'entrenament amb el conjunt nacional a la localitat d'Alfaz del Pi, a Alicante. Aquesta serà una primera prova per a Pedrola, que té opcions d'anar convocat a un campionat que enfrontarà a Espanya amb Rússia, Dinamarca i Àustria.