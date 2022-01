La policia no detecta cobrament de primes als comptes dels jugadors del Reus de l'any 2017

La UDEF investigava el suposat pagament de 250.000 euros per part del Huesca per guanyar el Valladolid

Actualitzada 14/01/2022 a les 17:26

La Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional ha dirigit al jutge d'Osca que instrueix el cas Oikos, de tripijocs en el futbol espanyol, un informe en el qual assegura no detectar en els comptes bancaris de la plantilla del Reus el 2017 el cobrament de primes per part del club de futbol de Huesca.L'informe, al qual ha tingut accés Efe, analitza de forma detallada els moviments bancaris realitzats pels 25 membres de la plantilla de l'equip català entre octubre i desembre de 2017 per a tractar de determinar si es van repartir un total de 250.000 euros presumptament lliurats pel Huesca perquè vencessin al Valladolid.La derrota del Valladolid, que lluitava per ficar-se a la promoció d'ascens a Primera Divisió, va afavorir no obstant això l'accés a aquesta opció del Huesca, que va acabar finalment sisè a la lliga regular.Durant la instrucció del cas Oikos, el titular del Jutjat d'Instrucció número 5 d'Osca va decidir investigar a la plantilla del Reus, que no es jugava res en aquests moments en la lliga, a la vista dels moviments econòmics detectats durant la instrucció per a detectar presumptes delictes de corrupció en l'esport.L'informe policial reitera el contingut d'un altre anterior datat el 12 de novembre de 2020 que concloïa que en els comptes dels jugadors del Reus no s'havien detectat «abonaments que denotessin una traçabilitat directa» amb el cobrament de primes de tercers.En el recent informe remès a l'instructor, la UDEF reitera de nou que no pot establir-se una «relació lineal» entre el cobrament d'una prima en efectiu i una minoració en les despeses registrades en els comptes bancaris.Argumenten referent a això que al no ser d'elevat muntant la quantitat que suposadament van cobrar en metàl·lic els jugadors del Reus, al voltant de 10.000 euros, els diners va poder disposar-se en petites quantitats per a qualsevol activitat destinada a l'oci o l'adquisició de béns, «sense aconseguir activar les alarmes dels mecanismes de control del blanqueig de capitals».Destaquen, així mateix, que encara que el període analitzat, els últims tres mesos de 2017, hagués estat major, establiria una pauta similar quant a les despeses mensuals de cada persona o nucli familiar, si bé no permetria registrar un ingrés extra d'efectiu si no s'hagués registrat de manera pública o privada, «com s'infereix que succeeix», afegeixen.A més, els investigadors adverteixen que el bloc que conformen les despeses de les famílies pot presentar «importants fluctuacions» d'un mes a un altre a causa d'imprevistos o a diversos puntuals.D'altra banda, i en relació a un altre bloc de les recerques dutes a terme entorn del cas Oikos, la Fiscalia d'Osca ha recorregut la decisió de l'instructor de sobreseure provisionalment les recerques entorn de tretze persones residents a Màlaga, investigades per la seva presumpta participació en apostes il·legals.En la seva interlocutòria, a la qual també ha tingut accés Efe, l'instructor destaca que la denúncia, plantejada inicialment per la fiscalia sobre la base de la recerca policial, emmalalteix d'un quadre indiciari «molt poc sòlid» quant a la participació dels denunciats en presumptes delictes de corrupció en l'esport, estafa o organització criminal.Admet el jutge que tots aquests apostadors, que van encertar en la previsió del resultat del partit celebrat al maig de 2018 entre el Huesca i el Gimnástic de Tarragona, tant el registrat al final del primer temps com al final de la trobada, mantenen una relació d'amistat amb un dels jugadors investigats pel tripijoc de partits, Carlos Aranda.«No obstant això -continua l'instructor-, fora d'aquesta coincidència poc raonable, no existeixen altres indicis significatius que permeti concloure que aquests van participar activament en l'alteració deliberada i fraudulenta de la trobada, ni que la seva contribució fora necessària per a la comissió del delicte».En el seu recurs, al qual ha tingut accés Efe, la Fiscalia d'Osca discrepa de l'instructor i considera que aquests investigats no sols haurien participat en l'obtenció de beneficis per partits falsejats, sinó que «formen part necessària» d'un entramat liderat pel referit jugador, amb el qual mantenien relació d'amistat.Considera «evident» el ministeri públic que les apostes realitzades per tots ells es van realitzar a partir de la informació que se'ls va traslladar en relació al tripijoc d'un partit, la qual cosa, segons el parer del fiscal, suposa un «coneixement exacte» de les presumptes activitats il·lícites de la trama.El jutge reprendrà les proves testificals el pròxim 18 de gener, deu dies abans de la finalització de la pròrroga de sis mesos de la instrucció, per la qual cosa les parts personades preveuen que es dugui a terme una nova prolongació.