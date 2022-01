El Nàstic de Raúl Agné ha trobat un nou equilibri al mig del camp

La parella Elías Pérez i Ribelles amb Pedro del Campo a l'esquerra apunta a ser la medul·lar grana habitual

Actualitzada 13/01/2022 a les 20:11

El Gimnàstic de Tarragona va provar durant el partit contra l'Albacete el que serà el seu nou mig del camp, encara que el sistema de joc de Raúl Agné no ha variat. La part creativa de l'equip ha quedat remodelada amb només amb un canvi de jugadors. La incorporació d'Elías Pérez aquest mercat d'hivern ha permès al tècnic de Mequinensa moure les seves peces al tauler amb més precisió.

Durant el partit de l'Albacete, Agné va seguir apostant per un 4-4-2, en aquest cas la variant amb un doble pivot al centre i dos jugadors de banda. Elías Pérez va debutar com a titular i ho va fer acompanyat de Javier Ribelles. Ambdós no van tenir un partit senzill, l'Albacete va mostrar les seves qualitats al Nou Estadi. El control de la pilota va ser una tasca complicada, la possessió va ser disputada entre els dos equips durant els noranta minuts. Això va forçar més del compte al doble pivot a executar un partit més treballat en l'àmbit defensiu, amb un Ribelles en bon estat de forma i un Elías Pérez amb un nivell acceptable, però encara lluny de la qualitat que pot aportar a l'equip. Raúl Agné va confirmar en roda de premsa que l'extremeny està en procés d'adaptació al sistema i s'espera que, amb aquestes dues setmanes d'entrenaments, Elías pugui arribar al nivell que va demostrar amb l'Extremadura, on va anotar quatre gols.

L'equip va realitzar un partit sòlid, va generar perill, però van ser escasses les vegades que es van crear ocasions de gol a través d'una jugada formada a partir de les connexions dels jugadors del mig del camp. Tant Elías com Ribelles estaven ocupats en una batalla per la possessió, on també va contribuir Pedro del Campo. El migcampista va jugar com a fals extrem esquerre, una tàctica habitual en els esquemes d'Agné. Aquesta és una posició és coneguda per Del Campo, perquè era on va poder extreure el seu millor joc l'any passat amb l'Olot. A l'esquerra, el de Figueres gaudeix de més llibertat sobre la gespa, i contra l'Albacete es va poder veure com, amb una mica d'espai, el jugador és capaç tant d'ajudar al control del mig del camp com de servir d'enllaç a la punta d'atac i, d'aquesta manera, deixar la línia de fons a les aventures ofensives de Joan Oriol.

Aquesta temporada, tant la posició de fals extrem esquerre com la del doble pivot la va ocupar Francesc Fullana, un jugador de caràcter més ofensiu que es va haver d'adaptar a aquestes àrees de l'esquema d'Agné. Tot i que el balear va rendir durant els minuts que va disposar, ara, el tècnic de Mequinensa gaudeix de dos jugadors més afins a les posicions que exigeix als seus onzes.

D'aquesta manera, el Nàstic ha trobat un nou equilibri al centre del camp. Agné ha fet un bon treball a l'hora de formular el bloc defensiu, ara toca perfilar l'ofensiu, i s'ha de començar a partir de la creació del joc amb les peces que van jugar diumenge. També s'ha de sumar Jannick Buyla, que ara mateix està disputant la copa Àfrica, però que és un actiu important per al tècnic, sobretot quan el sistema canvia amb quatre migcampistes en forma de rombe, sense extrems, i amb Buyla d'enllaç a la mitja punta. Un esquema que és habitual de veure els partits fora de casa.

Malgrat que l'entrenador té les peces, no les podrà repetir de cara al proper partit. Agné es veurà forçat a canviar la disposició de mig del camp una altra vegada contra el Linense. Ribelles no podrà estar disponible per acumulació d'amonestacions i Buyla tampoc arribaria en cas que la seva selecció aconsegueixi passar de ronda.

El Nàstic ha trobat un nou equilibri al mig del camp amb el canvi de Fullana per Elías Pérez, i s'espera que el canvi sigui suficient per fer un pas endavant.