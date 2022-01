El bàsquet torna a les pistes amb els tres equips tarragonins a la part alta de la lliga EBA

Els entrenadors del CBT, CB Valls i CB Salou aspiren a mantenir les opcions d'ascendir fins a final de temporada

Actualitzada 13/01/2022 a les 19:02

Un CB Salou en ratxa

El CB Valls, segon, al capdavant dels equips tarragonins

La situació de la covid altera la competició

Torna la competició, torna el bàsquet i torna la lliga EBA més emocionant amb els tres equips tarragonins a la part alta de la classificació. CBT, CB Valls i CB Salou lluiten per aconseguir quedar en les dues primeres posicions a final de temporada i disputar així el play-off d'ascens a la LEB Plata.La primera part de la temporada ha deixat una classificació trepidant. Després de descendir de la LEB Plata la darrera temporada, el Club Bàsquet Tarragona de Berni Álvarez va iniciar un procés de renovació de l'equip, formant una base de jugadors joves amb projecció. La primera part de la temporada no anat gens malament per als tarragonins, que se situen quarts amb dinou punts, empatats amb el Castelldefels, que és tercer, i el CB Valls, segon. Els cebetistes no van arribar al Nadal de la millor manera, amb dues derrotes consecutives que deixen un final amarg després d'un bon inici. El seu entrenador, Berni Álvarez, valora positivament com estan competint a la lliga EBA fins ara perquè «l'equip a l'estiu va haver de fer un canvi generacional, amb gent jove, un projecte que s'ha de consolidar i els resultats no són el primordial, compta l'evolució i ha estat acompanyada de bons resultats fins ara».El CBT ja es prepara per a la represa de la lliga aquest dissabte a les 19.00 hores. El bàsquet torna al Serrallo i els cebetistes s'enfrontaran al Sant Cugat, equip que es troba a la part baixa de la classificació, amb la intenció de retrobar-se amb la victòria. De cara a aquesta segona part de la temporada, Berni Álvarez espera seguir els objectius que es van marcar des de l'inici: «Aquesta base serà el futur així que volem que segueixin creixent, que el seu rendiment no s'aturi». Álvarez no oblida la competició i opina que «si a quatre o cinc jornades del final tenim opcions d'estar entre els tres primers, ho lluitarem».El CB Salou va acabar la primera volta amb una impressionant ratxa de quatre victòries consecutives. Aquesta bona dinàmica de resultats van impulsar a l'equip a la classificació i, actualment, se situen cinquens amb 18 punts, en plena lluita de les primeres posicions. Els salouencs van donar un cop sobre la taula en les últimes dues jornades, vencent els dos derbis tarragonins contra el CBT i CB Valls. El seu tècnic, Jesús Muñiz, valora positivament la temporada: «Els quatre resultats positius d'abans de l'aturada ens fiquen a la lluita per les posicions de dalt i haver-los aconseguit al final és un cop d'efecte que ens pot ajudar a l'inici de la segona volta».La represa serà més complicada per al CB Salou, que s'enfrontarà contra el líder, El Olivar, al seu camp aquest dissabte a les 18:30. «És la tercera jornada consecutiva que juguem contra el líder, primer va ser el CBT, després el CB Valls i ara El Olivar, un equip que ens va sorprendre durant el partit que vam disputar contra ells» diu Muñiz a Diari Més. Un partit difícil en una pista on el conjunt local només ha perdut una vegada.De cara a la segona volta, Jesús Muñiz té clar els objectius de l'equip i volen «mantenir intactes totes les opcions, volem estar a la part alta i aspirar a tot».Els bons resultats del CB Valls aquesta temporada els ha portat fins a la segona posició. El seu entrenador, Oriol Pozo, diu que aconseguir aquesta fita no ha estat fàcil perquè «estem en una lliga molt igualada, aquest és un dels grups més forts i es demostra amb la igualtat a la part alta de la classificació». L'última jornada va acabar amb derrota, però Pozo valora el rendiment fins ara de l'equip: «És cert que no acabem amb bones sensacions a causa de la derrota, però també és cert que portàvem sense perdre des del mes d'octubre, i això parla molt bé del treball dels jugadors».El CB Valls visita el camp del Baricentro Barbera a les 19 hores, últim classificat, amb l'objectiu de mantenir la competitivitat de l'equip. Pozo destaca que l'equip no està passant pel seu millor moment en l'àmbit físic perquè «tenim jugadors amb molèsties que alteren la dinàmica de treball, però dissabte competirem amb les eines que tenim».De cara a aquesta segona volta, Pozo destaca que el seu objectiu ideal és «seguir enganxats a la part alta, però amb la situació actual de la covid-19 pensar a llarg termini és difícil».La pandèmia de la covid està afectant per igual totes les competicions esportives. També, a la dinàmica de treball dels equips. Berni Álvarez destaca que «amb aquesta situació no podem entrenar amb normalitat, perdent jugador no ens podem preparar tan bé com voldríem». Juan Muñiz destaca que «de moment no tenim cap positiu, però aquesta situació ens genera incertesa de no saber si ens acabarà afectant en qualsevol moment». Oriol Pozo coincideix amb els dos tècnics i afegeix que la covid acaba afectant els objectius de l'equip «seria agosarat pensar a llarg termini amb aquesta situació».De cara a la competició, està previst per reglament que els equips facin test d'antígens als jugadors dies abans de les jornades i, si un equip té més de dos positius, es considerarà brot i el partit que haurien de disputar s'ajornarà.De totes maneres, el bàsquet torna oficialment aquest cap de setmana i els equips tarragonins buscaran seguir en estat de gràcia aquesta segona volta, però al final de temporada només es classificaran dos per al play-off. La competició torna més emocionant que mai.