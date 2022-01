«No hi ha ansietat per marcar, sabem que el gol arribarà»

El davanter diu que l'equip ha millorat en el joc, però falta esforçar-se a l'hora de finalitzar les jugades

Actualitzada 12/01/2022 a les 20:44

— Després de mitja temporada a Tarragona, com troba la ciutat i l'equip?

— Estic molt còmode. Pel que fa a la ciutat, ja la coneixia abans de decidir venir i és molt maca. Amb l'equip estic molt a gust, el vestuari és increïble i la veritat és que l'aclimatació no podria ser millor.

— L'any passat va jugar al Cornellà. Enguany forma part del Nàstic de Tarragona. Quin és el principal canvi?

— El principal canvi és l'estadi. Quan passes d'un camp amb gespa artificial, petit i poca gent darrere, i et trobes al Nou Estadi és totalment diferent. La ciutat sencera és al darrere i ve a animar cada diumenge, aquest és el canvi més impactant.

— Aquesta temporada sempre ha jugat acompanyat a l'atac, com va la coordinació amb els altres davanters?

— Bé. Tinc bona relació amb tots els davanters. Amb Dani Romera, que va arribar fa poc, vaig jugar la setmana passada i vam fer un bon partit plegats. Crec que el millor que pot passar és tenir els cinc puntes endollats.

— La competitivitat entre els davanters és màxima, amb dues posicions per cinc jugadors...

— Competitivitat hi ha d'haver sempre. Necessitem tenir algú al costat que ens pressioni per ser millors. Si tots els davanters es disputen la titularitat, no hi ha temps per relaxar-se i podem rendir al màxim potencial.

— Cinc davanters, però qui ho ha jugat tot és Pablo.

— Estic molt content amb això. Quan vaig arribar, no pensava que jugaria tant, així que no em puc queixar. He jugat en alguns partits més temps i en altres menys, però al final estic per ajudar el màxim possible.

— El joc va millorar contra l'Albacete, però el gol no va arribar. Hi ha ansietat per marcar?

— No hi ha ansietat, però sí que sabem, tant els davanters com tot l'equip, que el gol és el que falta, i arribarà. L'equip està rendint bé i contra l'Albacete vam fer un bon partit amb moltes ocasions. Ens hem d'esforçar en aquest àmbit, però crec que, si diumenge arribem a marcar, no s'hauria retret res a l'equip.

— Durant el darrer partit es va poder veure una de les qualitats que aporta a l'equip, l'ajut en defensa. És compromís personal o instruccions específiques de l'entrenador?

— Això és cosa meva. Habitualment em diuen que em desgasto massa en defensa, però així he sigut sempre. Crec que és una feina que l'equip agraeix.

— Què succeeix lluny del Nou Estadi?

— Al final aquesta categoria es resumeix en petits detalls i és el que ens està faltant fora de casa. La veritat és que durant tots els partits sempre hi ha una acció que ens perjudica i acabem empatant o perdent. Som conscients que hem de fer un pas endavant com a visitants i esperem que sigui contra el Linense. S'ha de canviar la dinàmica.

— Aquest diumenge no hi ha partit, però s'apropa una setmana intensa amb tres enfrontaments en tres dies.

— Sabem que és una setmana clau perquè si aconseguim guanyar aquests tres partits ens impulsarien una altra vegada cap a les primeres posicions.

— Quin és l'objectiu de l'equip?

— Des del primer dia, ha estat l'ascens.

— Si no s'aconsegueix, seria una decepció?

— Ara mateix et diria que sí. És veritat que sempre s'ha d'esperar a final de temporada per fer un balanç, però avui dia, sí.

— En l'àmbit individual, està satisfet amb el rendiment actual o el millor Pablo encara ha d'arribar?

— Sempre hi ha marge de millora. Així que crec que encara puc donar una mica més de mi mateix, el millor Pablo està per arribar.

— Quin és el seu objectiu en l'àmbit individual aquesta temporada?

— M'agradaria marcar encara més gols. Al final és del que vivim els davanters, per aquest motiu espero que n'arribin més.

— Què opina de l'última incorporació de l'equip a l'atac?

— Dani és un gran jugador. Crec que l'equip ha fet un pas endavant i tindrem una major presència a la part ofensiva. Diumenge va marcar un gol que li van anul·lar per una falta anterior que encara no tinc clar si va ser o no, però ha demostrat molt de dinamisme. Segur que amb la seva ajuda aconseguirem moltes victòries.