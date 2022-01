El Reus Deportiu i Felipe Castro arriben un acord per rescindir el contracte

El xilè ha format part de l'equip del Baix Camp des del 2020

El Reus Deportiu i Felipe Castro han arribat a un acord per separar els seus camins, segons ha informat el club. Ambdues parts han acceptat rescindir el contracte i Castro es converteix en la primera baixa de l'equip d'hoquei patins del Baix Camp aquest mercat d'hivern.Felipe Castro ha format part del conjunt roig-i-negre durant una temporada i mitja, després d'arribar el juliol de 2020 procedent del Quevert francès. Anteriorment, el jugador havia militat a Universidad Católica (entre 2008 i 2013) per passar després per León Prado (entre 2014 i 2017) i al Créhen.El club agraeix la seva implicació a l'equip per «esforç i sacrifici per als nostres colors» i li desitja «molts èxits en el seu futur més immediat».El límit per realitzar més moviments durant el mercat d'hivern és aquest divendres 15 de gener.