L'Anantapur Ultramarató es correrá a l'Índia i en 20 ciutats del món, entre elles Tarragona

Actualitzada 12/01/2022 a les 13:57

L'Anantapur Ultramarató, carrera organitzada per l'ONG Vicente Ferrer, es disputarà aquest any -a més de a l'Índia- a vint ciutats a nivell nacional i internacional amb l'objectiu d'aconseguir fons per a la construcció d'un centre d'ortopèdia i rehabilitació a Dornala ( Índia). Entre aquestes ciutats hi ha Tarragona.El corredor i el voluntari de l'organització Juan Manuel Viera és el creador d'aquest repte esportiu i solidari que busca lluitar contra la pobresa a l'Índia. És la cinquena edició d'aquesta cursa que originàriament se celebrava a Anantapur (Índia) i que l'any passat va comptar amb la presència de més de 400 corredors de tot el món, que cobrien una distància de 170 quilòmetres per relleus.A causa de la situació sociosanitària provocada per la covid-19, cap corredor no podrà desplaçar-se a Anantapur, per la qual cosa s'ha previst que la carrera tingui lloc de manera simultània en vint ciutats distribuïdes pel panorama nacional (13) i internacional (7).La cursa, que tindrà lloc el proper dissabte 22 de gener, ha estat organitzada íntegrament pels participants d'edicions anteriors per aconseguir fons per construir un centre d'ortopèdia i rehabilitació a Dornala, que donarà suport a més de 130 poblacions de la zona.L'organització espera més d'un miler d'inscripcions i prop de 120 equips per distribuir-se els 170 km del circuit, que serà únic a cada ciutat. A més, València es converteix aquest any en la primera prova oficial de la cursa a Espanya. La 'VII AUM Ciutat de València' espera acollir prop de 340 persones.Barcelona, ​​Còrdova, Huelva, Las Palmas, Lleó, Madrid, Mallorca, Múrcia, Tarragona, Terrassa, Tenerife, Toledo i Sevilla són les ciutats espanyoles on es durà a terme aquesta iniciativa; mentre que les set ciutats restants corresponen a Alemanya, Austràlia, Índia, Irlanda, Itàlia, Turquia i els Estats Units.