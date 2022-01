El Nàstic té onze dies per preparar-se per una dura setmana de tres partits

Aquest dissabte i diumenge la Primera RFEF fa una aturada i tornarà amb la jornada 19 el 23 de gener amb el duel contra la RB Linense

Actualitzada 12/01/2022 a les 07:12

El Gimnàstic de Tarragona torna als entrenaments després de la jornada de recuperació posterior al partit contra l'Albacete. Els de Raúl Agné afronten una setmana tranquil·la sense partit oficial aquest el diumenge. Aquesta setmana la Primera RFEF fa una aturada perquè es disputa la Supercopa d'Espanya i els vuitens de final de la Copa del Rei. Curiosament, en aquesta competició encara hi participa un equip de la categoria, l'Atlético Baleares, que va eliminar tot un Primera, com és el Celta de Vigo, a la ronda anterior i que aquest diumenge s'enfrontarà al Valencia.

Es presenten nous dies de reflexió per un Nàstic que no ha començat amb bon peu aquest 2022 en l'àmbit dels resultats. La competició es reprendrà el dia 23 de gener amb la jornada 19 que enfrontarà el conjunt grana contra la RB Linense al Municipal de La Línea a les cinc de la tarda. Aquest serà l'inici d'una setmana decisiva per al Nàstic perquè després d'acabar la primera volta al camp dels andalusos, rebrà l'Andorra dimecres 26 per encetar la segona volta i visitarà el camp del Betis Deportivo diumenge 20. Tot i que els dos partits de la segona volta encara estan pendents de rebre horaris oficials per part de la federació, el que està clar és que el Nàstic haurà d'enfrontar una dura prova de foc de tres jornades en set dies.

Als de Raúl Agné encara els resten onze dies per preparar-se per aquesta fita, temps suficient perquè tant Elías Pérez com Dani Romera, les noves incorporacions, s'adaptin millor a les exigències del tècnic de Mequinensa. Més temps per aconseguir perfilar el mig del camp grana amb el doble pivot entre Ribelles i l'Elías i coordinació a l'atac entre Romera i Pablo Fernández.

I es que aquesta sèrie de tres partits és molt important pels interessos de l'equip. És una bona oportunitat de trencar la ratxa negativa de resultats amb només dues victòries en les últimes deu jornades. Sortir d'aquella setmana sense sumar cap triomf seria catastròfic, i el play-off estaria en una situació gairebé impossible, i més tenint en compte l'alta competència entre els equips de Primera RFEF, amb cinc equips a una victòria d'entrar a les posicions d'ascens i tres més, entre aquests el Nàstic, a quatre.

S'aproximen partits complicats, dos d'ells per enfrontar-se contra rivals directes, com l'Andorra i el Linense, i l'altre contra el Betis Deportivo que, encara que actualment és cuer, el plus de dificultat és que els grana juguin com a visitants.

Tot i que l'entitat va confirmar que la plantilla està tancada, l'operació sortida de l'equip sembla que encara és ben oberta. Una de les prioritats és solucionar la situació de Francesc Fullana, el qual ja no pot jugar amb el Nàstic després que el club li donés la baixa federativa perquè pogués jugar Elías Pérez. El jugador balear és un professional i entrena com un més del primer equip mentre considera diferents alternatives entre clubs de la Primera RFEF. Un dels últims noms en aparèixer a la llista de sortides ha estat Pol Prats. El jugador no ha tingut molta participació aquesta temporada amb Raúl Agné, de la mateixa manera de Pedro Martín, encara que el club es mostra pacient amb la situació.