Pol Prats se situa a la rampa de sortida del Nàstic aquest hivern

El jugador només ha jugat 55 minuts aquesta temporada

Actualitzada 10/01/2022 a les 21:10

L'operació sortida del Nàstic encara es troba en marxa i el següent nom que apareix a la llista és Pol Prats. El jugador tortosí només ha jugat 55 minuts repartits en set partits que ha sortit de la banqueta aquesta temporada.



Tant el club com el jugador saben que necessita minuts per no tallar la progressió i no els està aconseguint sota les ordres d'Agné. L'entitat intenta solucionar la situació durant aquest mercat d'hivern i està valorant les opcions, entre les quals una nova cessió.