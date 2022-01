El Reus Deportiu fitxa Sergi Aragonès pel que resta de temporada i dues més

El jugador arriba procedent del Benfica portuguès i promet fer un salt de qualitat a la plantilla

Actualitzada 10/01/2022 a les 19:24

El Reus Deportiu mou fitxa durant aquest mercat d'hivern i reforça la plantilla amb un jugador de qualitat: Sergi Aragonès. El de Sant Sadurní d'Anoia formarà part del club roig-i-negre abans d'hora. Tant el club com el jugador parlaven d'incorporar-lo de cara la temporada vinent, però finalment el jugador ha aterrat aquesta temporada i signa la seva vinculació fins al juny del 2024. Aragonès fins ara jugava al Benfica portuguès i també ha jugat al Noia i al FC Barcelona. També té experiència a la selecció espanyola, on va ser campió d'Europa. El jugador arriba l'equip per oferir un salt de qualitat a la plantilla: «M'agrada aparèixer en els moments més importants del partit» i també apuntava que és un jugador «ràpid i que s'anticipa a les jugades. Ser ofensiu, sense descuidar la defensa». El director esportiu, Toni Sánchez afirmava que no dona la plantilla per tancada, i, tot i que no busca reforços ni vol prescindir de cap jugador, estarà atent als moviments del mercat, que tanca el divendres. Aragonès podrà debutar al Palau d'Esports aquest diumenge contra el Igualada HC.