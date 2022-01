Dani Romera es presenta com a candidat a 'home gol' del Nàstic

Raúl Agné va fer debutar els dos fitxatges d'hivern a l'onze inicial contra l'Albacete i el davanter cedit per la Ponferradina va destacar

Actualitzada 10/01/2022 a les 19:20

El Gimnàstic de Tarragona va fer els deures aquest mercat d'hivern amb temps. Els dos fitxatges van arribar tot just després de les vacances de Nadal. Eren jugadors que agradaven a Raúl Agné i l'objectiu del club era que estiguessin disponibles de cara al primer partit de lliga, per això van moure fitxa per cedir Pol Ballesteros i donar de baixa a Francesc Fullana i permetre la disponibilitat dels nous com més aviat millor. Aquesta va ser una jugada necessària i el tècnic grana ho va justificar contra l'Albacete.

Primer partit de lliga del 2022 i Agné no va dubtar a l'hora de fer debutar tant Dani Romera com Elías Pérez a l'onze inicial. Els jugadors, amb un parell de setmanes d'entrenaments, van demostrar sobre el terreny de joc perquè van sortir a l'onze. Elías Pérez va disputar un partit més tímid. L'extremeny encara s'està adaptant a la nova posició al costat de Javier Ribelles, el control del mig del camp, una tasca que va resultar complicada amb el domini del líder a l'hora de moure la pilota i el control de la possessió durant el segon temps. Elías no va tenir l'oportunitat de demostrar perquè és l'actual pitxitxi del Nàstic amb els quatre gols que porta des d'Extremadura aquest any.

El que sí que va destacar especialment va ser Dani Romera. El jugador d'Almería ho va donar tot durant els noranta minuts que va jugar. Cada pilota que passava per les seves cames es traduïa en perill per la porteria de Bernabé. Durant el partit va tenir tres ocasions clares que van topar amb el porter de l'Albacete. Fins i tot va tenir un gol, un remat excel·lent a porta que va deixar bocabadada tant a la defensa com a l'arquer rival, però l'àrbitre el va anul·lar per una falta prèvia de Robert Simón.

El jugador va demostrar les seves ganes de foradar la porteria rival. El gol significava molt, tant per ell mateix, perquè representaria la seva primera diana en lliga aquesta temporada, com per les necessitats de l'equip, que segueixen negats en aquest àmbit. Però, per molt que va lluitar durant el partit, barallant-se amb els defensors a cada jugada, rematant totes les pilotes que va poder i ocasionant jugades clares, finalment no va aconseguir marcar.

El que està clar és que el Nàstic té garantia de gol amb Dani Romera. El davanter ho volia rematar tot, es lamentava cada vegada que un centre el rematava un company si veia que ell també ho podia fer. Tothom es va sorprendre com la recent incorporació va enviar a la banqueta a Fran Carbia, un dels pitxitxis de l'equip. El de Sant Pere i Sant Pau es va relegar a la funció de revulsiu i va sortir al segon temps. Si s'ha de retreure alguna cosa a Romera, és la manca de coordinació amb el seu company a l'atac. Res que no es pugui solucionar amb el temps i entrenament.

Dani Romera promet gol, però la realitat és que aquest és encara el compte pendent dels grana. El diumenge van demostrar una defensa fèrria i van generar moltes ocasions, però al final del partit, després de l'empat a zero, les paraules d'Agné ressonen: «Tenim un problema d'eficàcia».

Està bé generar ocasions, el Nàstic ara té noves armes a la davantera, però la realitat és que diumenge no es va marcar.